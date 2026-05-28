עימותים במקום

מפגיני הפלג חוסמים כבישים מרכזיים, "נתלו" על רכבים שחלפו בצומת

קצין כורז למפגינים בצומת גהה
קצין כורז למפגינים בצומת גהה| צילום: דוברות המשטרה

ברקע סערת חוק הגיוס, והמשך מעצר תלמידי ישיבות, יצאו היום הרצ"פניקים בפלג הירושלמי להפגין ברחבי הארץ, וחסמו צירי תנועה מרכזיים - בין היתר בכניסה לבני ברק ובצומת בר אילן בירושלים.

הפגנה אחת החלה בצומת גהה בכניסה לבני ברק. המשטרה פרסמה תיעוד שבו נראה קצין מודיע על ההפגנה כהפגנה בלתי חוקית, ומזהיר לפני שימוש בכוח "והפעלת אמצעים". שוטרים הגיעו למקום והחלו להכווין את התנועה לדרכים חלופיות.

במקביל כאמור החלה כעבור זמן קצר מחאה בצומת בר אילן בירושלים - שנחסמה גם היא לתנועה בעקבות ההפגנה. שוטרים הגיעו למקום והחלו לפנות מפגינים.

הסדרי תנועה כביש 4:

  • כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים.
  • רח' ז'בוטינסקי- השומר בני ברק עד רח' היצירה פתח תקווה נחסם לשני הכיוונים.

"שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת", נמסר מהמשטרה.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

