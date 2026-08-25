הגר"ד לנדו בבקשה מיוחדת: "אשרי כל המטה כתף"

בקשה מיוחדת מהציבור הרחב - זאת הדרך שבה בחר הגר"ד לנדו להגיב על הנתונים שהובאו לפניו בימים אלה.

מנהלי 'קופת העיר' שיחרו לפתחו של מנהיג הדור העומד בראש עולם התורה, פרשו בפניו סקירה תמציתית, והגר"ד לנדו נטל דף ועט ורשם בכתב ידו הטהורה פנייה אישית אל הציבור הרחב.

הנתון שעמד ביסוד הפנייה הוא נתון שקשה שלא לעצור מולו: לא פחות מ-99 חתונות של יתומים ויתומות מתקיימות בחודש אלול הקרוב. כל אחד ואחד מן המקרים נבדק על ידי רבני 'קופת העיר', ונמצא זכאי לקבל תמיכה כספית, כמקרה מובהק של צדקה וחסד שיש לעשות עם היתום והיתומה. כדי לאפשר את הסיוע לכולם נדרשה מגבית מיוחדת, ועל כך ביקשו את הסכמתו ואת חיזוקו של הגר"ד לנדו.

במכתב הקצר שיצא מתחת ידו כתב הגר"ד לנדו: "אשרי כל המטה כתף בהונו ובאונו, וברכת כתיבה וחתימה טובה לתורמים למצווה רבה זו". על האמור חתם את שמו בחתימת ידו, כדי לתת משנה תוקף וחיזוק לברכה.

שתי מילים במכתב הזה ראויות לתשומת לב מיוחדת: "בהונו ובאונו". לא רק בממון, אלא גם במאמץ ובעשייה. ומעל הכל, הברכה שנבחרה. כתיבה וחתימה טובה, אותה ברכה עצמה שכל יהודי מבקש לעצמו בשבועות הללו, ערב ימי הדין.

מעלתה של המצווה אינה זקוקה להסבר. השאת יתום ויתומה נמנית עם החשובות שבצדקות, ומשעה שהיא נעשית על ידי גבאי צדקה, באופן שהנותן אינו יודע למי הוא נותן והמקבל אינו יודע ממי הוא מקבל, נאמר עליה 'מתן בסתר יכפה אף'.

הבקשה המעשית שנלוותה לפנייה פשוטה בהיקפה: עשרה שקלים לכל יתום ויתומה. בהכפלה ב-99 מדובר בסך של 990 שקלים, סכום שאינו מבוטל, אך הוא מתפרס על 99 מצוות נפרדות של השאת יתומים.

מאחורי כל מספר מן ה-99 עומד נער או נערה שעברו מסכת לא פשוטה של קשיים, אבל כבד וגעגוע בלתי פוסק להורה החסר. כעת, כשהם מגיעים לחופתם, התפקיד המוטל על הציבור הוא לאפשר להם לשמוח בלב שלם, בלי דאגה ממימון ההוצאות, ולהגיע אל יום הדין כשבידיהם של הנותנים ברכתו המפורשת של הגר"ד לנדו.

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