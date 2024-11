הגאון רבי אשר דויטש

ויזעקו אל ה' בצר להם: בעקבות החמרה במצבו של מנהיג הפלג הירושלמי ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש, אשר אושפז בימים האחרונים בבית החולים 'מעייני הישועה' בב"ב כתוצאה מזיהום שהתגלה בגופו, ובלילה האחרון (חמישי) חלה הידרדרות רפואי, תתקיים במוצאי שב"ק הקרוב (לך לך) תפילת רבים ברחבת 'הכותל המערבי' בשעה 22:30 בראשות הגאון רבי עזריאל אוירבך, והגאון רבי מרדכי גרוס.

כלל ישראל מתבקש להמשיך להעתיר לפני בורא כל יצור, 'לקיים בנו חכמי ישראל', ולהתפלל לרפואתו השלימה של הגאון רבי אשר בן לאה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.