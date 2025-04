לקראת עצרת הרבבות שתתקיים היום (חמישי) בירושלים, על פני הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא בשעה 15:00, חושפים מארגני העצרת את מכתב הרבנים הדרמטי של כמאה גדולי ראשי הישיבות ומנהיגי הקהילות של הציבור הספרדי התורני בארץ ישראל.

במכתב קוראים גדולי וגאוני הדור לכל בני התורה בארץ ישראל להתכנס לעצרת הרבבות בראשותו של ראש הישיבה הגר"מ צדקה ולמחות נגד חוק הגיוס שמקדמים בכנסת בימים אלו, ובדרישה נחרצת וברורה להשבת הסדר תורתו אומנותו שהיה נהוג בכל השנים עד התערבות הבג"ץ. בין השמות שנחשבים לדרמטיים ביותר בעולם הספרדי התורני, כאלה שלא נהגו להשתתף עד כה בעצרות מחאה נגד השלטונות - שלא במסגרת הפוליטית של ש"ס, הם בין היתר: חבר מועצת חכמי התורה הגר"א אלבז, הגאון רבי שלמה זעפרני, הגאון רבי יהודה כהן חבר המועצת ור"י יקירי ירושלים, הגאון רבי עובדיה יוסף בנו של הראשל"צ הגר"י יוסף, ועוד שורה ארוכה של מרביצי תורה גדולי ישראל. בתוך כך, הרב יחזקאל מוצפי, בנו של הגאון רבי בן ציון מוצפי וחתנו של הראשל"צ הגרש"מ עמאר, נשמע בהקלטה אומר: "ביקש ממני מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א למסור: 'מצווה גדולה וחשובה לצאת לעצרת בשביל חיזוק בני התורה הספרדים שלא יתבלבלו וימשיכו בדרך של מרן האבא זיע"א להתמיד בישיבות הקדושת ולא להתגייס לשום מסלול שהוא וצריך למסור על זה את הנפש'".

במקביל, פורסמה קריאתו של המקובל הגאון רבי בניהו שמואלי, בקטע וידאו מיוחד שהוציאו תלמידיו, בה הוא קורא לציבור התורני הספרדי בארץ ישראל להתכנס לעצרת המחאה.

לשון מכתבם של גדולי התורה:

"הננו פונים אליכם בחורים יקרים הי"ו, ומבקשים מכם שבזמן זה כל אחד ואחד יתגבר בלימוד התורה, בהתמדה ושקידה והחלש יאמר גיבור אני, וירבו בהתמדת ועמל התורה ובתפילה לפני הקב"ה, וזאת לאור המצב הקשה שעם ישראל נמצא בו ברוחניות ובגשמיות, ואויבינו הקמים עלינו מבית ומחוץ. וכבר אמרו חז"ל 'משנכנס אדר מרבים בשמחה', ואין שמחה אלא תורה", אומרים גדולי ישראל במכתב המיוחד.

"והננו להודיע כי ביום חמישי כ"ז אדר תתקיים בעזה"י עצרת רבבות להעתיר ולזעוק לה' יתברך כנגד הגזירות על התורה ובפרט על גזירת הגיוס, וכפסקם הברור של גדולי ישראל זיע"א ובראשם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, וכפי שממשיכים להורות כל גדולי ישראל שליט"א, שגם בחור שאינו במסגרת הלימודים איסור גמור הוא לו ללכת לצבא", נכתב במכתב הדרמטי.

"ואל ציבור יראי ה' ואברכי הכוללים, נקרא לקיים יום תענית ותפילה לפני הקב"ה בערב ר"ח ניסן, לקירוב הגאולה וביאת משיח צדקנו, וחיזוק עם ישראל בתורה ויראת שמים, ולביטול חוק הגיוס. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל.

כמו"כ להתחזק בימי בין הזמנים בלימוד התורה שלא יהא רפיון ולא להביא לחילול ה' ח"ו שלא יאמרו שבני הישיבות מסתובבים ברחוב".