אסון חנוכה: שני בני-דודים שנסעו אמש (ראשון) יחד עם בני משפחה ומכרים להתפלל בציון הרשב"י במירון, נהרגו בתאונת דרכים. הלוויה תתקיים הערב ותתחיל בחצר חסידות ויז'ניץ בבני ברק.

התאונה התרחשה במהלך הלילה - בכביש 6 לדרום, סמוך למחלף באקה ג'ת לכיוון מחלף ניצני עוז. הבחורים שנהרגו זירת התאונה הם נתן נטע רוזנבוים ז"ל בן ה-17 וחברו חיים ורטהיימר ז"ל בן ה-14. יהי זכרם ברוך.

נתן נטע למד בישיבת 'תורת חיים' ויז'ניץ באלעד. הוא בנו של הרה"ח רבי נחמן רוזנבוים יבדל לחיים, מחשובי חסידי ויז'ניץ בשיכון ויז'ניץ בבני ברק. חיים למד בישיבת מכנובקא בעלזא באלעד, והוא בנו של האברך ישכר משה ורטהיימר, מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיר אלעד. בחסידות ויז'ניץ קיבלו בהלם ובזעזוע את הבשורה הקשה, שם מספרים כי הבחור נתן נטע רוזנבוים עוד נצפה משתתף אמש ב'טיש' שערך הרבי בהיכל בית המדרש הגדול, כאשר שעות ספורות לאחר מכן הוא השיב את נשמתו בצורה טראגית. ארבעה מנוסעי הרכב, בהם אביו של אחד ההרוגים, מאושפזים בבית החולים בדרגות פציעה שונות. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתם, בתוך כל שאר חולי ישראל. שמותיהם לתפילה - ישכר משה בן גילה פריידא, יהושע בן גיטל, משה חיים בן מרגלית ויעקב בן מרגלית.

הפאראמדיקים של מד"א סעיד מג'אדלה ומאי דיין וחובש בכיר במד"א ירין חרבי סיפרו: "מדובר בתאונה קשה ומזעזעת, ראינו על הכביש רכב מעוך שחלקיו התפזרו לכל עבר, במושב האחורי ברכב נלכד נער מחוסר הכרה, ובמרחק כ- 30 מטר מהרכב, שכב נער נוסף מחוסר הכרה, הם סבלו מחבלה רב מערכתית קשה, ניסינו להציל אותם וביצענו בדיקות רפואיות, לצערנו הם היו ללא סימני חיים ובתוך זמן קצר נאלצנו לקבוע את מותם.

"4 נוסעים נוספים, גבר כבן 38 ושלושה נערים כבני 16 , 13, 12 היו מחוץ לרכב בהכרה מלאה והם סבלו מחבלות, הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים כשמצבם מוגדר בינוני ויציב".

הלוויה תתקיים בערך בשעה 19:00, לאחר טיש 'זאת חנוכה' של האדמו"ר מויז'ניץ בבית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק.

הלוויה תתחיל כאמור מרחבת ביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ בדרכה אל עבר העיר אלעד. בשעה 20:00 ימשיך מסע ההלוויה מביהמ"ד 'אמרי ברוך' רח' רבי חייא 14 באלעד ותעבור דרך היכל ישיבת 'תורת חיים' של חסידי ויז'ניץ באלעד, לבית החיים החדש באלעד.

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', האדמו"ר מויז'ניץ, אמר אמש בטיש לאחר השירות והתשבחות בהדלקת נר שמיני של חנוכה, כי מדובר בזמן מסוגל. הרבי פרץ בבכי ואמר: "נדרש לישועה גדולה", וביקש מהציבור לנגן את הניגון פדה בשלום.

"לפני שבעים ושבע שנים, פעל דודי בעל ה'דמשק ישועה' עבור החסיד שלמה זלמן מוזס להיפקד בזש"ק בליל זאת חנוכה כמובא בבני יששכר שהוא זמן מסוגל", אמר האדמו"ר.

בשלב הזה הוסיף הרבי מויז'ניץ: "לפני כמה שנים שרנו כאן בסתמא פדה בשלום נפשי, ולמחרת יצא הרב שלום מרדכי רובשקין מבית האסורים. עכשיו גם כן נדרש ישועה גדולה ולא אפרט מה, לכן נשיר עכשיו פדה בשלום ובזכות שישירו הניגון בחמימות ואני אבטח בך נקווה שיהיה ישועה שלימה".

החסידים שרו פדה בשלום והאדמו"ר פרץ בבכי עצום וקם ברקידה טפח וטפחיים מעל הקרקע בעת שירת "ואני אבטח בך" בסיום הניגון.

לאחר מכן שרו החסידים את הניגון "ישראל בטח בהשם". הרבי בירך: "האבין געפולט אלעס גוטס, כל הישועות ורפואות שפעלנו לכל כלל ישראל שיוכלו לעשות רצון השי"ת בלב שמח" ופתח ברקידה בהתלהבות בניגון האטס געפולט אלעס גוטס.

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים