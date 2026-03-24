ליארצייט של רבי אהרן ראטה בעל ה'שומר אמונים'

רוצה לבטל גזרות ולהמתיק דינים? יש הבטחה!

בימים מאתגרים בין הבית למקלט, בין הניקיון לילדים המובטלים, והזמן דוחק... לכולנו יש רגעים מאתגרים, שמרגישים כיסורין קטנים או גדולים...

רבי אהרן ראטה כתב נוסח מיתוק הדינים, וממליץ לדעת אותו בע"פ:

ולהיות רגיל לומר אותו - על כל דבר קטן!

"כי אין שיעור לגודל הנחת רוח שנגרם לקב"ה מזה, ולשמחה שגורם בכל העולמות", כי:

"דרכו של הקב"ה - לנסות את האדם באמונה"!

כל יסורין שמגיעים לאדם נועדו לנסות אותו, ולבחון האם יבחר באמונה או בהיפך ח"ו, וכדי לחזק את האדם לחיות את האלוקות, ולהרגיש שהכל נעשה בגזרת עליון, ואין דבר קורה בלי רצון השם יתברך, כי:

"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן - מכריזין עליו מלמעלה".

ומבטיח ה'שומר אמונים':

"ואם מתחזק באמונה בהשם, אז גם אם נגזרה עליו גזרה ח"ו, נמתק הדין מעליו" ('שומר אמונים' מאמר השגחה פרטית, פרק י"ד).

אדם שבזמן צערו מזכיר את צער השכינה שמצטערת עימו, כפי שכתוב: "עימו אנוכי בצרה" זוכה לקיים מצות עשה:

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" (תהילים קלז).

איך מקבלים יסורין באהבה וממתיקים דינים?

לקבל יסורין באהבה זהו אתגר אמיתי, העולם נוהג לתלות כל דבר בדרך הטבע ובסיבות הגיוניות, ואם רוצים באמת לחיות עם אמונה, צריך לא להאמין או לחשב מה ההיגיון שיש בכל אירוע, אלא, להאמין שרק הקב"ה: "עשה עושה ויעשה לכל המעשים" - וכל מה שנעשה הוא טוב ולטובה.

אדם יכול להודות על כל דבר שנעשה איתו, כי מאמין שאין רע יורד מהשמים, והכל טוב, ואף מקבל את הצער באהבה, אומר ה'שומר אמונים' שהוא מקיים לפי חלק מהדעות מצות עשה:

"וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו ה׳ אלהיך מיסרך" (דברים ח).

הקב"ה אבינו מלכנו שאוהב אותנו, וכמו אבא לפעמים צריך לייסר אותנו, והבחירה ביד האדם – לזכור שהכל לטובתנו.

הודיה - הדרך לביטול היסורין

בימים אלו, שהנסתר רב על הגלוי, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, שווה וראוי וצו השעה להתחזק באמונה שהקב"ה אב רחום וחנון, ואוהב אותנו אהבה ניצחית, על כן:

'כל דעביד רחמנא - לטב עביד' - כל מה שהקב"ה מביא עלינו הוא לטובתנו.

נתחזק באמונה גם בלי להבין שכל צער או עוגמת נפש, אם זה בגוף או בנפש, בממון או בבריאות, מבני משפחתו או כל אדם אחר, הכל בהשגחה פרטית מדויקת ומדוקדקת, כי:

"אילו ידעתיו הייתיו" לו היה ביכולתו של שכל אנוש להשיג ולהבין שכל עליון – את שיקוליו של הקב"ה, האדם היה מתחנן לקבל את היסורין שהגיעו אליו, אבל:

'ואיש בער לא ידע' - שכל אנוש מוגבל ורואה דברים לטווח קצר.

יש דברים נסתרים שלא נבין ולא נדע, והניסיון של האדם להאמין באהבתו, טובו וחסדו של בורא עולם אליו, וכל מה שעושה עימו הוא לטובתנו הנצחית כולל כל מיני יסורין ששולח אליו, כי "את אשר יאהב השם יוכיח", אומר ה'שומר אמונים':

אם האדם יודה לקב"ה על יסוריו - הקב"ה יוציא אותו בזכאי בדין, ויבטל את יסוריו!

כפי שכותב: "ומוציא אותו לחירות מכל יסורים, ועוונותיו מתמרקים בלי שיעור".

נפסק בגמרא (ברכות דף ה׳ ע״א): "אלו ואלו יסורים של אהבה הם" אף יסורין שגורמים לביטול תורה או תפילה, גם הם עדיין יסורין מאהבה.

נוסח מיתוק הדין וקבלת יסורין עפ"י השומר אמונים:

"אני מאמין באמונה שלימה שזה הצער והיסורים שבא לי, הוא בהשגחה פרטית מעם ה׳, והנני מקבל עלי באהבה, וכל זה בא לי מסבות עוונותי הרבים, וצדיק אתה ה׳ על כל הבא עלי, כי אמת עשית ואני הרשעתי.

ויהי רצון שיהיו אלו היסורים לכפרה על עוונותי הרבים (ואם בעת רצון יאמר גם כן: ולהקל בזה צער שכינת עוזינו כביכול וצערן של ישראל) והנה מצד הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתוודות על החטא ועוון שבסיבתם בא לי אלו היסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין איתי יודע עד מה.

לכן, יהי רצון מלפניך אבי שבשמים, שתמחוק ותשריש החטא ועוון ופשע שגרמו לי אלו היסורים, וימתקו כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל, ויתהפכו כל הצירופים לטובה, וימשוך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל, עד עולם אמן.

ע"י אמירת הנוסח מתוך אמונת הלב, מקיימים חמש מצוות:

אמונה בהשגחה פרטית: שהיא מצות עשה: "אנכי ה׳ אלהיך". הצדקת הדין: כמו שכתוב: "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה׳ אלהיך מיסרך". מצות עשה של תשובה ווידוי: כמו שכתוב: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' והתוודו את חטאתם אשר עשו". לעורר רחמים על כנסת ישראל: כלול במצות עשה: "והלכת בדרכיו", כי דרכי ה' אלוקינו לרחם, ולחונן ולהשפיע תמיד. מצות עשה מדברי קבלה: "חסד ומשפט אשירה".

תרגיש את אהבת השם אליך – ותזכה לישועה!

כאשר האדם מרגיש את אהבת השם אליו, ומצדיק עליו את הדין, ומתחזק בביטחון בה', זוכה "ישראל נושע בהשם" מגיעה ישועתו.

ומסיים רבי אהרן ראטה:

"וה' הטוב והרחמן יחמול וירחם על כל ישראל, ויראה לנו נפלאותיו והשגחתו, שהכל בחסד וברחמים, ושלא תצא שום רעה ממקור החסד והרחמים".

לע"נ ה'שומר אמונים' רבי אהרן ראטה בן רבי שמואל יעקב זכותו תגן על כל ישראל, ונזכה במהרה לגאולה ברחמים, אמן.