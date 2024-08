אולטרה סאונד פרקי ירכיים הינה בדיקה אשר מומלצת לכל תינוק כבן 6 שבועות שכן אז התמונה שמתקבלת באולטרסאונד היא ברורה מאוד. אמנם את הבדיקה ניתן לבצע עד גיל חצי שנה, ולכן בין היתר מביעים תושבי אלעד שביעות רצון רבה מפעילותו של מכון מאר בעיר, בו מוענק בין היתר שירות חיוני זה.

בסניף מכון מאר ברח' שמעון בן שטח באלעד מבצע ד"ר יצחק יעקובסון, רדיולוג המומחה בתחום הפדיאטריה מביה"ח תל השומר את הבדיקה החשובה, כמו גם בדיקות נוספות ובהם US מח , US עמוד שדרה, US פרקי ירכיים מבוצע גם לתינוקות וגם לילדים, כמו גם שאר בדיקות מיוחדות המבוצעות בסניף כמו למשל US לולאות מעיים ועוד.

בסניף מתקבלים לקוחות כל ארבעת קופות החולים אשר נהנים מזמינות תורים גבוהה ומבדיקות המבוצעות ע"י מיטב אנשי המקצוע ובאמצעות הציוד המתקדם והחדיש.

בין היתר ניתנים בסניף מכון מאר באלעד שירותי רנטגן ואולטרסאונד לסוגיו: בדיקות בטניות, כליות ומעיים, כל סוגי האולטרה סאונד האורטופדיות, ובדיקות שונות שנעשות תוך כבוד מגדרי ושמירה מרבית על פרטיות המטופל וגדרי ההלכה.

הסניף באלעד הוא אחד מ-52 מרכזי הדימות של מאר ובהם גם בריכוזים החרדיים בירושלים, ביתר עילית, בית שמש, מודיעין עילית ועוד.

מכון מאר פועל בשיתוף פעולה עם רבני ונציגי הציבור החרדי, קשובים וזמינים לצרכים של הציבור תוך ההתאמה הנדרשת.

בחודשים האחרונים חנכה הרשת סניפים במודיעין עילית ובירושלים בהשתתפות שר הבריאות הרב אוריאל בוסו שאמר: "אנו במשרד הבריאות, עסוקים יותר במתן רפואה שוויונית לכלל הציבור, רפואה ציבורית. לא מדובר ברפואה פרטית שניתנת בקהילה, אלא פעולות שכל אחד שזקוק, יוכל ליהנות מתור נגיש, ולא יזדקק לצאת מחוץ לעיר. עיר גדולה, עם עשרות אלפי בתי אב, זקוקה לשירותי בריאות שהינם טריוויאליים לכל עיר ועיר".

רשת מרכזי הדימות של מ.א.ר פורצת דרך בתחום הדימות הרפואית ומובילה בתחומה בישראל מאז 1983.

מרכזי הדימות של מ.א.ר פרושים בכ-52 סניפים ברחבי הארץ ומאפשרים לנבדקים לקבל שירותים במרכז הארץ ובפריפריה, באמצעות ציוד רפואי חדיש, בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם ומהרופאים המובילים בישראל בתחומי הדימות השונים.

עידו בר מאיר מנכ"ל מאר: "אנו מציגים סטנדרט מקצועי בלתי מתפשר, עם זמינות תורים גבוהה, ובהתאמה לצרכי הציבור החרדי. חברת מאר רואה בשיתוף הפעולה ומתן השירותים ללקוחות המגזר החרדי כאחת ממטרותיה לרווחת הנבדקים, מתן שירות קרוב לבית וללא צורך בנסיעות מחוץ לעיר".