אחרי יממה חורפית: הגשם נפסק והטמפרטורות יעלו עד לסוף השבוע 

נחל שקמה, אתמול ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.