כיכר השבת
מזג האוויר

אחרי יממה חורפית: הגשם נפסק והטמפרטורות יעלו עד לסוף השבוע 

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | בשבת: הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה (מזג האוויר)

כיכר השבת
נחל שקמה, אתמול (צילום: צפריר אבייב/Flash90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה נוספת בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.

ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ. תורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל.

ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 10-20

תל אביב: 14-22

באר שבע: 12-22

חיפה: 15-22

טבריה: 14-22

צפת: 12-15

אילת: 16-24

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר