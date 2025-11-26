אחרי יממה חורפית: הגשם נפסק והטמפרטורות יעלו עד לסוף השבוע 

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה נוספת בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.
ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ. תורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל.
ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 10-20
תל אביב: 14-22
באר שבע: 12-22
חיפה: 15-22
טבריה: 14-22
צפת: 12-15
אילת: 16-24
0 תגובות