כיכר השבת

החשוד כמחבל גילה לחיילים: זה מה שמתחבא בתוך בית ספר קרוב

במהלך מעצר חשוד, נחשף מצבור של אמצעי לחימה שהוחבא בתוך בית ספר מקומי. בתיעוד מהמקום נראים לוחמי מג"ב וצה"ל שולפים מתוך המבנה החינוכי מטעני חבלה, נשק מאולתר, מדים וציוד צבאי רב ששימשו לפעילות טרור | החשוד סיפר לכוחות על המחבוא והביע רצון להסגירו. צפו (ביטחון)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

פעילות משותפת של לוחמי מג"ב איו"ש, כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי הובילה השבוע לחשיפת מצבור משמעותי של אמצעי לחימה שהוטמן בתוך מוסד חינוכי בכפר בית אומר שבחטיבת עציון.

המבצע החל כפעילות ממוקדת למעצר חשוד המעורב בטרור עממי ויידוי מטענים לעבר היישוב הסמוך כרמי צור, אך התפתח לחשיפת תשתית חבלנית שמוקמה בלב המרחב האזרחי של הכפר.

במהלך המעצר, הודה החשוד בפני הכוחות כי בבית הספר המקומי הוסתרו אמצעי לחימה שונים ואף הביע נכונות להסגירם. עם קבלת המידע, פשטו הלוחמים על מתחם בית הספר וביצעו סריקות נרחבות במבנה ובחצר.

בתיעוד מהמקום, נראים הלוחמים מטפסים באמצעות סולמות ומפלסים את דרכם בין סבך צמחייה בתוך שטח המוסד, שם אותרו מקומות המסתור ששימשו את המחבלים.

בחיפוש הקפדני נחשפו תשעה מטעני חבלה מאולתרים בדרגות מוכנות שונות, לצד נשק ארוך מאולתר וציוד צבאי רב. בין היתר נתפסו במקום סט מדים מלא, קסדה צבאית, נעליים וכפפות טקטיות, מסכת פנים וציוד המשמש להפרות סדר, דוגמת רוגטקה ומטפים. בנוסף, הכוחות איתרו קופסת חומר נפץ בתפזורת שנועדה לייצור מטענים נוספים, רימון הלם וסכין.

בתיעוד מהשטח מציין אחד הלוחמים כי כמות המטענים והחומרים שנתפסו מעידה על כוונה לפגע באזרחים ובכוחות הביטחון הפועלים בגזרה.

כלל אמצעי הלחימה והציוד הצבאי הוחרמו על ידי הכוחות והועברו לטיפול הגורמים הרלוונטיים. החשוד שנעצר הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי, שם ינסו החוקרים להבין האם קיימים מצבורים נוספים במרחב והאם הציוד שנתפס היה אמור לשמש להוצאת פיגועים בטווח הזמן המיידי.

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילות הממוקדת מול מיידי המטענים והחשודים בטרור תימשך ככל שיידרש כדי להבטיח את שלומם של תושבי האזור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר