כיכר השבת
"פריצת דרך היסטורית"

דיווח דרמטי: נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן - ונפגש עם הנשיא בן זאיד

בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״ באיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח מוחמד בן זאיד | לשכת ראש הממשלה: "זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים שבין ישראל לאיחוד האמירויות" | הפרטים שמותר לפרסם (אקטואליה, מדיני)

נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד (צילום: shutterstock)

ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד לאחרונה עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בביקור חשאי באיחוד האמירויות.

הדיווח פורסם לראשונה הערב (רביעי) בחדשות 13, באישור שלושה בכירים ישראלים שאישרו את הפרטים, כעבור זמן קצר פרסמה לשכת נתניהו הודעה רשמית שבו אישרה את הדיווח.

הפגישה המדוברת, שנשמרה תחת מעטה חשאיות יחסי עד כה, נערכה בצל ההתפתחויות האזוריות הדרמטיות והאיומים המשותפים לשתי המדינות בגזרה האיראנית. השיח בין המנהיגים התמקד באפשרות הממשית להתחדשות המערכה מול טהראן - צעד שמשפיע באופן ישיר על היציבות במזרח התיכון כולו ועל ביטחונן של המדינות השותפות ל"הסכמי אברהם".

ברקע הדברים ניצבת המתיחות הביטחונית המתגברת וסדרת התקפות שבוצעו בתקופה האחרונה נגד יעדים באיחוד האמירויות, אירועים שהעלו את רף הדריכות במפרץ. שיתוף הפעולה בין ירושלים לאבו דאבי נחשב לאסטרטגי במיוחד במאבק לבלימת ההתפשטות האיראנית, כאשר דברי הרקע להיוועדות הנוכחית מדגישים את הצורך בתיאום הדוק בין הדרגים המדיניים הגבוהים ביותר.

המפגש משקף את העמקת הציר המדיני שנבנה בשנים האחרונות, כחלק מההיערכות לתרחישים של הסלמה צבאית או מדינית אל מול הממשל בטהראן והשלוחות שלו במרחב.

לשכת נתניהו מסרה הערב: "בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".

