התפתחות משמעותית בחקירת מותם של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו מראשון לציון, שנמצאו ללא רוח חיים בתוך רכבם בשטח פתוח בין מושב משמר איילון לכרמי יוסף.

לאחר ימים של חקירה אינטנסיבית וצמצום צו איסור הפרסום על ידי בית המשפט, נחשף הערב (חמישי) כי המשטרה עצרה אזרח ערבי-ישראלי בחשד לביצוע הרצח הכפול, כאשר החקירה מתנהלת כעת תחת ההנחה שמניע המעשה הוא לאומני.

עוד עלה כי אחיו של החשוד היה מעורב בעבר בפיגוע דריסה במרכז הארץ, אירוע שבו נרצח אדם אחד ונפצעו נוספים.

במשטרת מחוז מרכז וביחידה המרכזית (ימ"ר) שקיבלה את הטיפול בתיק, התחבטו בתחילה בשאלת נסיבות מותם של בני הזוג. בשלבים הראשונים, נוכח העובדה כי נמצאו ירויים בתוך רכב סגור, נבדק החשד הראשוני לרצח והתאבדות.

אולם, החוקרים החלו לפקפק בתיאוריה זו לאחר שאקדחו האישי של רוסלן, שהחזיק ברישיון, לא נמצא בזירה.

לפי הדיווח ב-Ynet, בחיפוש שנערך בביתם של בני הזוג, התגלה האקדח בכספת הבית, ובנוסף, בדיקות פורנזיות העלו כי על כפות ידיו של רוסלן לא נמצאו שרידי ירי, עובדות שהפריכו סופית את החשד הראשוני והובילו להבנה כי מדובר ברצח בידי גורם חיצוני שנמלט מהמקום.