שבוע לבחירות והרוחות בציבור הספרדי-חרדי לא מפסיקות לסעור: השאלה הגדולה שעומדת על הפרק היא האם קלטת הוידאו הלוהטת עליה מדברים אנשי אלי ישי בתקופה האחרונה תפורסם או שיוחלט לצנזרה. עוד ב"כיכר TV": עדכון מבית החולים בו מאושפז הגר"ש וואזנר וסקירה של האקסיפיריה Z3 של סוני (כיכר TV)
האדריכל ישראל גודוביץ, בן נינו של מרן בעל ה'חפץ חיים', מגיב בראיון מיוחד ל'כיכר השבת' לסרטון הנדיר של סבו בדרכו לכנסייה הגדולה שנחשף השבוע: "פתאום החליטו לשחרר את הסרטון? חייב להיות לכך מסר משמיים" • עוד בכיכר TV: תחקיר הגננות של חיים אבני וכתב ישראל היום על המנדט השביעי של ג' (חרדים)