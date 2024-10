בני משפחת וולפסון שרים לפני כחצי שנה את שירו של הסב ( צילום: יח"צ )

המלחין הנודע הרב אביעזר וולפסון, הלך לעולמו היום (ראשון) והוא בן 87. וולפסון, הלחין בצעירותו להיטים רבים, כשהבולט שבהם הוא "מה אשיב" שבוצע על ידי לייבלה העשל ז"ל ומרדכי בן דוד, שיר שמושר עד היום בבתי הכנסת בתפילת ההלל. רוב שיריו המפורסמים בוצעו על ידי העשל.

על פי משפחתו, רק הבוקר הוא היה בכותל והתרגש לשמוע ששרים את לחנו הידוע בתפילת ההלל. לפני כחמש שנים, בניו ונכדיו התאספו כדי לשיר יחדיו שבעה משיריו הטובים ביותר במהלך השנים, בעיבוד מחודש של ג'ף הורביץ ובליווי הגיטריסט אבי סינגולדה.

Your browser does not support the audio element.

בנו הגאון הרב דניאל וולפסון, הוא ראש ישיבת נתיבות חכמה ("וולפסון") בירושלים.

הלווייתו תצא עוד הערב (ראשון) מהיכל ישיבת 'נתיבות חכמה' - וולפסון, בשעה 00:45.