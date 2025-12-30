כיכר השבת
האגיס אובר־נייט (Overnights)  בהשקה ומבצע ענק: 30 זוכים בחבילות החתלה לשלושה חודשים

במהלך חדש המשלב חדשנות טכנולוגית עם פינוק להורים, מותג האגיס משיק את חיתולי אובר-נייט - חיתולי לילה מתקדמים המבטיחים עד 12 שעות של הגנה מנזילות | במסגרת ההשקה, המותג מציע להורים לשתף טיפים להרדמת תינוקות ולזכות בחבילת החתלה שלמה לשלושה חודשים.

האגיס אובר-נייט (צילום: האגיס)

תחת הקונספט "חיתול לילה רך לנוחות והגנה ללילה שלם", יוצא האגיס במהלך המתחבר באופן טבעי לצורך האמיתי של ההורים: לילה שקט ורצוף לכל המשפחה. "בעקבות מחקרי צרכנים מעמיקים, זיהינו את הצורך בחיתול ייעודי ללילה שיעניק פתרון מושלם להורים ולתינוקות", מסבירים בהאגיס.

חיתולי אובר-נייט החדשים מצוידים בטכנולוגיית QUICK DRY לספיגה בשניות באמצעות מיקרו תעלות לספיגת נוזלים מהירה, המעניקה הגנה ללילה שלם. בנוסף, החיתול כולל שכבת ספיגה ארוכה במיוחד ומגני נזילות כפולים להגנה מקסימלית.

המבצע המיוחד מתקיים מתאריך ג' בטבת (23.12.24) ועד י"ז בטבת (6.1.25) ומציע פרס מיוחד: מדי יום יבחרו 3 זוכים למשך שבועיים - סה"כ 30 זוכים שיקבלו חבילת החתלה מלאה לשלושה חודשים.

בהאגיס מדגישים כי חיתולי אובר-נייט פותחו עם חומרים אווריריים המאפשרים זרימת אוויר ומסייעים לשמירה על עור התינוק יבש כל הלילה. "החיתול מעניק רכות ונוחות יוצאת דופן, נבדק דרמטולוגית וכולל סמן רטיבות המשנה את צבעו כשהחיתול רטוב", מוסיפים במותג.

ההשתתפות במבצע פשוטה: רוכשים חבילה אחת של חיתולי אובר-נייט במידות 3, 4 או 5, מתקשרים לטלמסר 3973* ומשתפים טיפ אישי ומקורי להרדמת תינוקות. כל משתתף נכנס להגרלה היומית.

המבצע בכפוף לתקנון החברה.

