בתוך חליפת המכתבים בין מרן כ״ק האדמו״ר מערלוי זצ״ל לבין מרן פוסק הדור הגרי״ש אלישיב זצ״ל, נמצא מכתב תורה-תודה מיוחד שכתב הגרי״ש באסרו חג שבועות תשנ״ה. בפתח המכתב כתב:

״מנחת הביכורים אשר שלח לקראת חג הביכורים בצירוף ספרו החשוב אמרי סופר על מסכת קידושין – הגיע לידי. ואמרתי: כשם שהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ״ל היה אומר, שאף הטועים בו בדין הם מקבלים שכר על מחשבתם וכוונתם, כך אנא אמינא שיעלה להדר״ג כאילו הקריב ביכורים, מבלי לגרוע דבר – בהתאם למ״ש חז״ל בכתובות ק״ה…״.

מקור דברי הרב אלישיב בגמרא כתובות (קה). שם מסופר על האמורא רב ענן, שאליו הביא אדם סל דגים קטנים. כששמע רב ענן שהלה בא גם להתדיין לפניו, לא קיבל את המתנה ופוסל עצמו מלדון. אותו יהודי הפציר בו לקחת את המנחה, לא כדמי שוחד אלא כ״קרבן ביכורים״, כפי שנאמר אצל אלישע הנביא: ״כל המביא דורון לתלמיד חכם – כאילו הקריב בכורים״. כשראה רב ענן את אמונת הלב הפשוטה, נתרצה ואמר: ״מקבילנא״.

דברים נעלים מבואר בספר מאור ושמש (פרשתנו): חז״ל אמרו שכל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב ביכורים. הטעם, כי בכל דור ודור ההשפעה העליונה יורדת על ידי צדיקי הדור. עצם נתינת המתנה מבטאת את ההכרה כי כל השפע והברכה שבידי האדם אינם מ״כוחי ועוצם ידי״, אלא עוברים דרך הצדיק, הממשיך שפע לעולם.

הרב בן ציון נורדמן

וזהו גם יסוד מצוות הביכורים: כאשר נכנסים לארץ ומתעסקים בשדות וכרמים, עלול האדם לייחס את הצלחתו לטבע ולמאמציו. לכן נצטוו להביא ראשית פרי האדמה לכהן. במעמד זה, מתוך קדושת הכהן והשראת השכינה שבו, נופלת על המביאים יראה ופחד שמים, והם שבים להכיר שכל השפעתם - מאת ה׳, דרך צדיקי הדור המייחדים עליונים ותחתונים ומורידים שפע לעולם.