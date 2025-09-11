כיכר השבת
נושא בפרשה

'ביכורים' בזמן הזה | מדוע כל שהביא דורן לגרי"ש אלישיב כאילו הקריב ביכורים?

פרשת השבוע ‘כי תבוא’ אנו עוסקים במצווה חביביה שהייתה קיימת בזמן שבית המקדש היה קיים | האם היום שייך לקיים במצוות ביכורים, ומה כתב הגרי"ש אלישיב לפייס את דעתו של הרבי מערלוי זצ"ל (יהדות, פרשת השבוע)

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל (צילום: Flash90)

בתוך חליפת המכתבים בין מרן כ״ק האדמו״ר מערלוי זצ״ל לבין מרן פוסק הדור הגרי״ש אלישיב זצ״ל, נמצא מכתב תורה-תודה מיוחד שכתב הגרי״ש באסרו חג שבועות תשנ״ה. בפתח המכתב כתב:

״מנחת הביכורים אשר שלח לקראת חג הביכורים בצירוף ספרו החשוב אמרי סופר על מסכת קידושין – הגיע לידי. ואמרתי: כשם שהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ״ל היה אומר, שאף הטועים בו בדין הם מקבלים שכר על מחשבתם וכוונתם, כך אנא אמינא שיעלה להדר״ג כאילו הקריב ביכורים, מבלי לגרוע דבר – בהתאם למ״ש חז״ל בכתובות ק״ה…״.

מקור דברי הרב אלישיב בגמרא כתובות (קה). שם מסופר על האמורא רב ענן, שאליו הביא אדם סל דגים קטנים. כששמע רב ענן שהלה בא גם להתדיין לפניו, לא קיבל את המתנה ופוסל עצמו מלדון. אותו יהודי הפציר בו לקחת את המנחה, לא כדמי שוחד אלא כ״קרבן ביכורים״, כפי שנאמר אצל אלישע הנביא: ״כל המביא דורון לתלמיד חכם – כאילו הקריב בכורים״. כשראה רב ענן את אמונת הלב הפשוטה, נתרצה ואמר: ״מקבילנא״.

דברים נעלים מבואר בספר מאור ושמש (פרשתנו): חז״ל אמרו שכל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב ביכורים. הטעם, כי בכל דור ודור ההשפעה העליונה יורדת על ידי צדיקי הדור. עצם נתינת המתנה מבטאת את ההכרה כי כל השפע והברכה שבידי האדם אינם מ״כוחי ועוצם ידי״, אלא עוברים דרך הצדיק, הממשיך שפע לעולם.

וזהו גם יסוד מצוות הביכורים: כאשר נכנסים לארץ ומתעסקים בשדות וכרמים, עלול האדם לייחס את הצלחתו לטבע ולמאמציו. לכן נצטוו להביא ראשית פרי האדמה לכהן. במעמד זה, מתוך קדושת הכהן והשראת השכינה שבו, נופלת על המביאים יראה ופחד שמים, והם שבים להכיר שכל השפעתם - מאת ה׳, דרך צדיקי הדור המייחדים עליונים ותחתונים ומורידים שפע לעולם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפרשת השבוע:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר