פרשת השבוע "וַיֵּרָא" נפתחת במעמד התגלותו של אלוקים לאברהם אבינו, ביום השלישי לאחר ברית המילה, בעודו כואב ביותר. ולמרות השרב הכבד, ישב אברהם בפתח אוהלו, מחפש אורחים שיבואו – עד שאלוקים שלח לו שלושה מלאכים בדמות בני אדם.

כאשר הבחין בהם, קם אברהם מכיסאו ורץ לקראתם, והתנצל בפני השכינה על עזיבתו לטובת האורחים. מכאן לומדים חז"ל את העיקרון המוכר: "גְּדוֹלָה הַכְנָסַת אוֹרְחִים מְקַבֶּלֶת פְּנֵי שְׁכִינָה".

סיפור נוסף מדגיש את המסר הזה: בלילה גשום, הגיע לביתו של רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל עובר אורח וביקש מקום לינה. הצדיק קיבלו בסבר פנים יפות, נתן לו ארוחה והציע לו מיטה חמה.

למחרת, האורח עזב מוקדם וללא הסבר, ובני הבית תהו מדוע קיבלו מבלי לדעת מיהו האורח? השיב להם הצדיק: כאשר רצה אלוקים לזכות את אברהם במצוות הכנסת אורחים, הוא שלח לו מלאכים שנראו כאנשים פשוטים – ללמדנו שבמצוות הכנסת אורחים, אין צורך לחקור מי האורח; דלתות ביתנו צריכות להיות פתוחות לכולם.