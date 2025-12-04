כיכר השבת
פרשת וישלח

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: שלושה כלים להתמודדות - תכנון, תפילה ומלאכים | צפו

האיזון בין מעשה לאמונה, בין השתדלות לתפילה, הוא המפתח לדרך הישר – דרך של ביטחון, חכמה והכוונה אל הטוב (פרשת שבוע)

פרשת וַיִּשְׁלַח נפתחת במפגש הדרמטי בין יעקב לעשיו, לאחר שנים של ריחוק ומתח. יעקב שולח מלאכים אל אחיו כדי לפייסו, והפרשנים שואלים: מדוע דווקא מלאכים ולא שליחים מבני אדם?

חז"ל מסבירים שיעקב חשש לשלוח אנשים רגילים – אפילו צדיקים – מחשש ששהייה במחיצתו של עשיו הרשע תשפיע עליהם לרעה. לכן בחר לשלוח מלאכים ממש, טהורים ונקיים מהשפעה שלילית.

יעקב לא הסתפק בהשתדלות מעשית – במתנות, במסרים ובתכנון מדויק – אלא פנה גם לתפילה: "הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי, מִיַּד עֵשָׂיו". חז"ל מדייקים בלשון הכפולה – “מיד אחי” ו“מיד עשיו”.

“מיד אחי” – מפני אחווה מופרזת שעלולה לטשטש גבולות ולגרור השפעות שליליות.

“מיד עשיו” – מפני רשעותו ואיום המלחמה.

כך מלמד אותנו יעקב אבינו עיקרון נצחי: בעולם הזה נדרשת מאיתנו השתדלות – תכנון, פעולה, אחריות. אך מעל הכול עלינו לזכור שההצלחה וההגנה באות מאת השם יתברך.

האיזון בין מעשה לאמונה, בין השתדלות לתפילה, הוא המפתח לדרך הישר – דרך של ביטחון, חכמה והכוונה אל הטוב.

