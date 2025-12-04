פרשת וַיִּשְׁלַח נפתחת במפגש הדרמטי בין יעקב לעשיו, לאחר שנים של ריחוק ומתח. יעקב שולח מלאכים אל אחיו כדי לפייסו, והפרשנים שואלים: מדוע דווקא מלאכים ולא שליחים מבני אדם?

חז"ל מסבירים שיעקב חשש לשלוח אנשים רגילים – אפילו צדיקים – מחשש ששהייה במחיצתו של עשיו הרשע תשפיע עליהם לרעה. לכן בחר לשלוח מלאכים ממש, טהורים ונקיים מהשפעה שלילית.

יעקב לא הסתפק בהשתדלות מעשית – במתנות, במסרים ובתכנון מדויק – אלא פנה גם לתפילה: "הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי, מִיַּד עֵשָׂיו". חז"ל מדייקים בלשון הכפולה – “מיד אחי” ו“מיד עשיו”.

“מיד אחי” – מפני אחווה מופרזת שעלולה לטשטש גבולות ולגרור השפעות שליליות.

“מיד עשיו” – מפני רשעותו ואיום המלחמה.

כך מלמד אותנו יעקב אבינו עיקרון נצחי: בעולם הזה נדרשת מאיתנו השתדלות – תכנון, פעולה, אחריות. אך מעל הכול עלינו לזכור שההצלחה וההגנה באות מאת השם יתברך.

האיזון בין מעשה לאמונה, בין השתדלות לתפילה, הוא המפתח לדרך הישר – דרך של ביטחון, חכמה והכוונה אל הטוב.