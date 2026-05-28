כיכר השבת
אמונה בפרשה

כוחה של הענווה שלא מחפשת גדולה | הרב ישראל רידר על פרשת בהעלותך

מדוע דווקא אלדד ומידד זכו לנבואה שלא פסקה? ומה מלמד הפסוק "ולא אנחנו" על הקשר בין ביטול עצמי לקרבת אלוקים? | הרב ישראל רידר בוורט מיוחד על פרשת בהעלותך • צפו (פרשת השבוע)

כוחה של הענווה שלא מחפשת גדולה | הרב ישראל רידר על פרשת בהעלותך
כוחה של הענווה שלא מחפשת גדולה | הרב ישראל רידר על פרשת בהעלותך

בפרשתנו מופיע סיפורם של אלדד ומידד שהתנבאו במחנה. חז"ל שואלים: מדוע דווקא הם זכו למעלה מיוחדת זו?

הגמרא במסכת סנהדרין מספרת שבשעה שאמר הקב"ה למשה: “אספה לי שבעים איש מזקני ישראל”, ענו אלדד ומידד בענווה גדולה: “אין אנו ראויים לאותה גדולה”.

אמר הקב"ה: הואיל ומיעטתם עצמכם – הריני מוסיף גדולה על גדולתכם. בעוד ששאר הנביאים התנבאו ופסקו, אלדד ומידד התנבאו ולא פסקו.

עולה מכאן יסוד עצום: דווקא מי שאינו רודף אחר הכבוד והגדולה, אלא מרגיש שאינו ראוי – הוא זה שנעשה כלי אמיתי לשפע רוחני.

רעיון דומה מופיע בפסוק בתהילים: “הוא עשנו ולא אנחנו”. חז"ל עומדים על כך שיש כאן קרי וכתיב: כתוב “ולא”, אך נקרא “ולו”. לכאורה אלה דברים הפוכים לחלוטין?

הרעיון העמוק הוא: ככל שאדם פחות “אני”, פחות מלא בעצמו ובתחושת חשיבות עצמית – כך הוא יותר “לו”, יותר מחובר לקב"ה.

אלדד ומידד לא ביקשו הנהגה, לא ביקשו שררה ולא מקום של כבוד. דווקא מתוך הענווה והביטול העצמי, הם זכו לנבואה שאינה פוסקת.

שנזכה גם אנו לעבוד את ה' בענווה אמיתית, ומתוך כך להיות כלים לשפע של קדושה וברכה.

פרשת בהעלותךהרב ישראל רידראמונה בפרשה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפרשת השבוע:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר