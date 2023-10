שוטרי מחוז ירושלים עצרו אמש (שני) עורכת דין תושבת שועפאט בירושלים, שפירסמה דברי שבח, הזדהות ותמיכה בארגון טרור חמאס ובמתקפת הטרור הרצחנית שביצע.

שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים עצרו את אות עו"ד תושבת שועפאט בירושלים בשנות ה-30 לחייה, שפירסמה ברשתות החברתיות דברי תמיכה והזדהות עם ארגון טרור "חמאס". בין היתר ציינה את תאריך מתקפת הטרור וכתבה :" I feel like l am in a dream".

בחיפוש שערכו בלשי המשטרה בבית החשודה, נתפסו צעיפים, חוברות ומספר רב של פלאפונים ומחשבים ניידים.

החשודה תובא היום לדיון בהארכת מעצרה בבית המשפט. בנוסף, המשטרה פנתה במכתב רשמי ללשכת עורכי הדין למיצוי ההליכים המשמעתיים נגדה וביטול רשיון עורך הדין לצד ההליך הפלילי.

מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון תורג׳מן התייחס בהערכת מצב שקיים אמש למאבק בהסתה: ״יש קשר ישיר בין ההסתה שעיקרה ברשתות, לבין פח״ע והפרות סדר אלימות. כל מי שמזדהה ותומך באויב הכי גדול של מדינת ישראל- ארגון הטרור חמאס, צריך להיות במעצר, בפרט אם מדובר בתושב מדינת ישראל. כך גם לגבי כל מי שמעודד ומסית לטרור ואלימות. מאז תחילת המלחמה עצרנו עשרות חשודים וראינו שהתופעה הזו רחבה וחוצה מגדר, גילים ושכונות. מדרשנים במסגדים דרך אנשי חינוך, ועד עורכת דין שנעצרה אתמול. חמ״ל התודעה וזרועות המודיעין שלנו פועלים כל העת לנטר, מערכי החקירות מוציאים את אישורי החקירה הנדרשים באמצעות הפרקליטות ומאתרים את אותם חשודים, והיחידות בשטח מוכוונות ומגיעות עד לבתיהם בכל שעה, ועוצרות את אותם מסיתים ותומכי טרור. צריך לפעול למצות את הדין עם כל אחד מהם, להמשיך לפעול בנחישות ולהעביר מסר ברור וחד לכולם: עינינו פקוחות, כל האמצעים פועלים, כל המערכים מוכוונים, ולא נאפשר הסתה ותמיכה באותם רוצחים מתועבים, שכפי שראינו מדובר בטרוריסטים שהם חיות אדם״.