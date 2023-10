שורה של מסיתים כנגד ישראל, המזדהים ברשתות החברתיות בעד חמאס והפלסטינים, בצלה של מלחמת 'חרבות ברזל' נעצרים.

היום (שלישי) הודיעה משטרת ישראל כי נעצרו - אחות בבית חולים בחיפה, שהעלתה פוסט הזדהות ותמיכה בארגון הטרור; תושבת טייבה - אחות בבית חולים גם היא - שעלתה פרסום תמיכה בטבח שמחת תורה, וכן תושב העיר רמלה שפרסם לפי החשד סרטון הקורא למוסלמים לנצח את ישראל.

הראשונה, האחות בבית החולים בחיפה, נעצרה לאחר שאמש התקבל במשטרה דיווח ולפיו פורסם פוסט הזדהות ותמיכה בחמאס ברשתות החברתיות. בפוסט נכתב בין היתר: "זה יותר ממה שהיינו יכולים לצפות לו", וכן "זה מביא שמחה".

שוטרי תחנת חיפה של מחוז החוף איתרו מיד את החשודה בפרסום הפוסט, תושבת העיר בת 55 המועסקת בבית חולים מוכר בעיר, וביצעו את מעצרה להמשך חקירה בחשד להסתה, תמיכה והזדהות עם ארגון הטרור.

בהתאם להתפתחות החקירה תובא החשודה היום לדיון בבית משפט השלום בחיפה בבקשה להאריך את מעצרה. כך מסרה המשטרה.

האחות השנייה שנעצרה, תושבת טייבה כאמור, נעצרה לאחר שאתמול פתחו חוקרי תחנת המשטרה בטייבה בחקירה יזומה עם קבלת דיווח בדבר פרסום ברשתות החברתיות התומך בפעולות הטרור והטבח בדרום, מצד תושבת טייבה כבת 30 העובדת כאחות בבית חולים במרכז הארץ.

בתום חקירה, החשודה נכלאה ובכוונת המשטרה להביאה היום לדיון בבימ"ש בבקשה להאריך את מעצרה.

השלישי, כאמור, הוא תושב רמלה. הלה נעצר לאחר שאתמול פתחו חוקרי תחנת המשטרה בעיר, בחקירה יזומה עם קבלת דיווח בדבר פרסום ברשתות החברתיות של סרטון החשוד כתמיכה בארגון טרור בו עולה קריאה למוסלמים לנצח את ישראל.

כאמור, השוטרים איתרו את מפיץ הסרטון - תושב העיר בשנות העשרים לחייו ועצרו אותו לחקירה, בסיומה נכלא.

בכוונת המשטרה להביא גם אותו היום בפני בימ"ש בראשון לציון בבקשה להאריך מעצרו, בהתאם לממצאי החקירה.

בהמשך פרסמה המשטרה כי נעצרה גם תושבת אילת, בסוף השבוע שעבר, לאחר שעלה החשד כי הביעה תמיכה בארגוני טרור ברשתות החברתיות.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול לאיתור וטיפול במסיתים לאלימות ומעשי טרור, ובאלו המשבחים מעשים אלו במרחבי הרשת וברחוב ובפרט בזמן מלחמה.

"משטרת ישראל פועלת ביתר שאת למעצר נחוש וחקירת החשודים בהזדהות ותמיכה בטרור בזמן מלחמה, במרחבי הרשת החברתית ובכל מקום אחר".

כזכור, וכפי שדווח ב'כיכר השבת' מוקדם יותר היום, נעצרה גם עורכת דין מירושלים שפירסמה דברי שבח, הזדהות ותמיכה בארגון טרור חמאס ובמתקפת הטרור הרצחנית שביצע. בין היתר ציינה את תאריך מתקפת הטרור וכתבה :" I feel like l am in a dream".

בחיפוש שערכו בלשי המשטרה בבית החשודה, נתפסו צעיפים, חוברות ומספר רב של פלאפונים ומחשבים ניידים.

המפכ"ל מתייחס

כפי שדווח, מפכ״ל המשטרה קובי שבתאי, קיים הבוקר ישיבת הערכת מצב בה השתתפו חברי סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה ובעלי תפקידים משמעותיים לימי הלחימה.

המפכ״ל שב והנחה את המפקדים על רענון המוכנות של הכוחות לאירועי פח״ע שונים וזאת לנוכח ההתרעות הרבות והדגיש את החשיבות של מוכנות מבצעית, דריכות הכוחות, מיגון הכוחות והגברת התיאום עם הגופים הנוספים שנמצאים בשטח בזמן ימי הלחימה.

המפכ״ל שיבח את עבודת אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל, הסייבר ומחוזות המשטרה הפועלים בנחישות נגד תופעת ההסתה ברשתות על נגד מדינת ישראל, סמלי שלטון, חיילים ושוטרים והנחה את המפקדים להמשיך את הפעילות הזו בכל הכח תוך שימוש בכל האמצעים הטכנולגיים העומדים לרשות משטרת ישראל.

בתום הישיבה אמר המפכ״ל: ״שיידע כל מי שיסית נגד מדינת ישראל, סמלי השלטון שלה, נבחריה, חייליה ושוטריה, כי משטרת ישראל תנקוט נגדו ביד קשה באפס סובלנות. המספרים מלמדים על כך שאנשי האח״מ של משטרת ישראל הן בצוות הארצי והן בצוותים המחוזיים פועלים בנחישות ומקצועיות בנושא ההסתות. משטרת ישראל רואה חשיבות עליונה בבלימת התמיכה בחמאס דאעש ובטח אם תמיכה זו מגיעה מתוך גורמים מערבי ישראל שהם תושבי המדינה שחייליה ושוטריה מגנים עליהם בכל ימות השנה בדיוק כפי שהיא מגנה ונלחמת למען בטחון כלל תושביה, תמיכה בארגון טרור כל שהוא לא תעבור אצלי לסדר היום ראו הוזהרתם״.

מפקד המחוז מתייחס להסתה

מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון תורג׳מן התייחס בהערכת מצב שקיים אמש למאבק בהסתה: ״יש קשר ישיר בין ההסתה שעיקרה ברשתות, לבין פח״ע והפרות סדר אלימות. כל מי שמזדהה ותומך באויב הכי גדול של מדינת ישראל- ארגון הטרור חמאס, צריך להיות במעצר, בפרט אם מדובר בתושב מדינת ישראל. כך גם לגבי כל מי שמעודד ומסית לטרור ואלימות.

"מאז תחילת המלחמה עצרנו עשרות חשודים וראינו שהתופעה הזו רחבה וחוצה מגדר, גילים ושכונות. מדרשנים במסגדים דרך אנשי חינוך, ועד עורכת דין שנעצרה אתמול. חמ״ל התודעה וזרועות המודיעין שלנו פועלים כל העת לנטר, מערכי החקירות מוציאים את אישורי החקירה הנדרשים באמצעות הפרקליטות ומאתרים את אותם חשודים, והיחידות בשטח מוכוונות ומגיעות עד לבתיהם בכל שעה, ועוצרות את אותם מסיתים ותומכי טרור.

"צריך לפעול למצות את הדין עם כל אחד מהם, להמשיך לפעול בנחישות ולהעביר מסר ברור וחד לכולם: עינינו פקוחות, כל האמצעים פועלים, כל המערכים מוכוונים, ולא נאפשר הסתה ותמיכה באותם רוצחים מתועבים, שכפי שראינו מדובר בטרוריסטים שהם חיות אדם״.