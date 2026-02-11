כיכר השבת

החליט לנקום בשוטר שתפס אותו בכביש - ומתח את המשטרה | האזינו

חשוד שנתפס מבצע עבירת תנועה בכביש זייף דיווח על דקירת שוטר "כנקמה" וגרם לבהלה במשטרה. בעקבותיו הוקפצו כוחות לשטח | החשוד נעצר בתוך זמן קצר (בארץ)

משטרה

צילום: דוברות המשטרה

