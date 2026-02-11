החליט לנקום בשוטר שתפס אותו בכביש - ומתח את המשטרה | האזינו

החליט לנקום בשוטר שתפס אותו בכביש - ומתח את המשטרה | האזינוחשוד שנתפס מבצע עבירת תנועה בכביש זייף דיווח על דקירת שוטר "כנקמה" וגרם לבהלה במשטרה. בעקבותיו הוקפצו כוחות לשטח | החשוד נעצר בתוך זמן קצר (בארץ)קאקובי אטינגרכיכר השבת | 17:13צילום: דוברות המשטרה00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.האם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:לא ייאמן: זה החשוד שתועד משתתף בקטטה ההמונית באופקים עם מסור חשמליקובי רוזן|09.02.26המונית נעצרה - והשוטרים שלפו את הנוסעים החשודים | תיעוד דרמטיקובי רוזן|09.02.26אין גבול לאכזריות: שש מטפלות נעצרו בחשד להתעללות בפעוטותקובי אטינגר|09.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"זה הרכב, לעצור אותו": כשהנהג היה תחת מעקב מהאוויר | תיעוד חריגקובי רוזן|08.02.26קשה לצפייה: "הלקוח" שוכב ברצפה ותושבי צפת מתעללים בו עם כלבקובי רוזן|08.02.26"בגלל מבטים ברחוב" | בן 18 דרס קטין ערבי שיצא מהמאפייה • צפו בתיעודדוד הכהן|08.02.26
0 תגובות