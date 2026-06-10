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המצלמות חשפו את הפורץ

התלונן שפרצו לביתו ועקרו את הכספת, וגילה: הפורץ הוא בנו | צפו

תושב הצפון הבחין כי פרצו לדירתו ועקרו את הכספת ממקומה, בצפייה במצלמות האבטחה גילה כי הפורץ הוא בנו בן ה-16 יחד עם חבריו | צפו בתיעוד (משטרה)

הפריצה כפי שתועדה במצלמות האבטחה
הפריצה כפי שתועדה במצלמות האבטחה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

לפני כשבועיים וחצי התקבלה תלונה ב אודות התפרצות לדירה בגליל, ממנה נגנבה הכספת שהייתה מקובעת לקיר, 12 אלף ש"ח, דרכונים ותכשיטי זהב יקרי ערך.

עם קבלת הדיווח, שוטרי מחוז צפון פתחו בחקירה במהלכה נאספו מצלמות אבטחה.

אב המשפחה זיהה בתיעודים את בנו הקטין בן ה-16, שהוא זה שפרץ דרך החלון לדירה, שבר דלת זכוכית, גנב את החפצים ונמלט מהדירה.

מהחקירה עלה כי מאחר והקטין לא קיבל כסף מהוריו, גמלה בליבו ההחלטה להתפרץ ולגנוב את רכושם של הוריו, ובשעת ערב כאשר יצאו מביתם מימש את תוכניתו.

בנוסף לכך, איים הנאשם בהודעות ששלח לאביו בכך שהקליט לו: "הלילה הירי לסבתא שלי ולבית של דוד שלי", "אמא עכשיו אתם תתחבאו כמו שהחבאתם את הכרטיסים".

עם סיום שלב החקירה, הוגש כתב אישום נגד הנאשם בן ה-16 בבית משפט השלום לנוער בחיפה בגין התפרצות לבית מגורים, גניבה בצוותא, איומים והיזק לרכוש במזיד.

משטרהמעצרגניבהפריצה לדירהכספת

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