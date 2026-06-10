לפני כשבועיים וחצי התקבלה תלונה במשטרת ישראל אודות התפרצות לדירה בגליל, ממנה נגנבה הכספת שהייתה מקובעת לקיר, 12 אלף ש"ח, דרכונים ותכשיטי זהב יקרי ערך.

עם קבלת הדיווח, שוטרי מחוז צפון פתחו בחקירה במהלכה נאספו מצלמות אבטחה.

אב המשפחה זיהה בתיעודים את בנו הקטין בן ה-16, שהוא זה שפרץ דרך החלון לדירה, שבר דלת זכוכית, גנב את החפצים ונמלט מהדירה.

מהחקירה עלה כי מאחר והקטין לא קיבל כסף מהוריו, גמלה בליבו ההחלטה להתפרץ ולגנוב את רכושם של הוריו, ובשעת ערב כאשר יצאו מביתם מימש את תוכניתו.

בנוסף לכך, איים הנאשם בהודעות ששלח לאביו בכך שהקליט לו: "הלילה הירי לסבתא שלי ולבית של דוד שלי", "אמא עכשיו אתם תתחבאו כמו שהחבאתם את הכרטיסים".

עם סיום שלב החקירה, הוגש כתב אישום נגד הנאשם בן ה-16 בבית משפט השלום לנוער בחיפה בגין התפרצות לבית מגורים, גניבה בצוותא, איומים והיזק לרכוש במזיד.