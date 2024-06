ואטורי ( צילום: יהונתן זינדל פלאש 90 )

סגן יו"ר הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, עורר הבוקר (שלישי) סערה בריאיון לישראל כהן ומשה ארלנגר בקול ברמה, כאשר ערך השוואה בין מחבלי חמאס לבין המפגינים שהשתתפו בהפגנות האלימות שהיו אמש בירושלים.

"מה אתה חושב על ההפגנות שהיו אמש מול בית ראש הממשלה", שאל הפרשן הבכיר ישראל כהן. חה"כ ואטורי השיב לו: "תראו, יש כמה זרועות לחמאס, יש את הזרוע של המחבלים הארורים שרוצחים ילדים ויש את הזרוע של ההפגנות". האזינו להקלטה של דברי ואטורי, הבוקר

לדברי ואטורי, "היה הרבה מידע שהוסתר מרה"מ נתניהו וחברי ועדת חוץ וביטחון, בדיונים שנערכו לפני פרוץ המלחמה, חייבים להקים ועדת חקירה, כי אני לא בטוח שגם היום, באמצע המלחמה, ממשיכים להסתיר מאיתנו מידע".

כוח קפלן מיהרו להגיב על הדברים: "לא מדובר רק בכסיל, אלא במסית מסוכן שקורע את העם בהנחיית נתניהו. מדובר באמירה מסוכנת, שמשווה את מאות אלפי הלוחמים והמתנדבים לזרוע של ארגון הטרור חמאס. אנו קוראים לחברי הכנסת מכל סיעות הבית לגנות בצורה שלא משתמעת לשתי פנים את האמירות המסוכנות ולגבות את המפגינים. נמשיך להפגין כבר בחמישי הקרוב, בשעה 20:00 ברח׳ עזה 35 ועד שיוחזר המנדט לעם".

ואטורי התייחס כמובן להפגנות האלימות מאוד, שהיו אמש בירושלים, של מפגיני שמאל המקווים להפלת שלטונו של נתניהו.

כזכור וכפי שדווח, המפגינים תועדו שהם פורצים מחסום משטרתי ברחוב עזה - סמוך למעון ראש הממשלה. במהלך המחאה, המפגינים הבעירו מדורות, והתעמתו עם השוטרים אותם הם כינו "חיילים של מחבל", כשהם מכוונים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המשטרה פעלה בכוחות גדולים במקום, הפעילה מכת"זית נגד המפגינים ועצרה את אחד המפגינים.

המשטרה עדכנה כי "בשעה האחרונה החלה הפרת סדר והתפרעות אלימה ברחוב עזה בירושלים ע״י מאות מפרי סדר שהתפרעו במקום. אותם מפרי סדר שהתאפשר להם להפגין כחוק במשך שעות הערב באזור הכנסת ובתהלוכה מתואמת, פרצו בכוח מחסומי משטרה רחוקים ברחוב עזה וניסו לפרוץ מחסומי משטרה הקרובים לבית רה״מ ללא הצלחה בניסיון להתקרב לבית רה״מ. כל זאת, בניגוד להוראות השוטרים, בניגוד לתיאום המוקדם של מיקום המחאה המותר ברחוב, ובניגוד לפסיקת בימ״ש בנושא המרחק המותר להפגין מבתיהם הפרטיים של נבחרי ציבור. הפרת הסדר וההתפרעות האלימה במקום, כללה גם מספר מקרים של תקיפת שוטרים, הבערת אש בכביש ופריצת גדרות כאמור.

מהפרת הסדר ברחוב עזה ( צילום: דוברות המשטרה )

עוד היא עדכנה אמש: "בעקבות כך שהמחאה הפכה להפרת סדר והתפרעות אלימה, קצין משטרה הכריז על מחאה בלתי חוקית והוראת פיזור מהמקום. מפרי הסדר לא נענו לכך, ולכן המשטרה פעלה תוך שימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפרות סדר בכדי להדוף את מפרי הסדר.

חבלה על חזהו של שוטר בעקבות תקיפה של מפר סדר אלים ( צילום: דוברות המשטרה )