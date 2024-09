ראש הממשלה בנימין נתניהו בפנייה ישירה לאזרחי לבנון, בשפה האנגלית, בה הוא מבהיר כי המלחמה של ישראל איננה נגדם - היא נגד חיזבאללה.

הפנייה של נתניהו בתרגום לעברית:

"יש לי מסר לעם הלבנוני:

המלחמה של ישראל איננה נגדכם. היא נגד חיזבאללה.

במשך זמן ארוך מדי, חיזבאללה השתמש בכם כמגן אנושי. הוא הציב רקטות בחדרי המגורים שלכם וטילים בחניה שלכם. הרקטות והטילים האלה מכוונים הישר לערים שלנו והישר לאזרחים שלנו.

כדי להגן על אנשינו מפני תקיפות של חיזבאללה, עלינו להשמיד את הנשקים האלה.

הבוקר צה"ל החל להזהיר אתכם לצאת מאזור הסכנה.

אני מפציר בכם – קחו את האזהרה הזאת ברצינות. אל תתנו לחיזבאללה לסכן את חייכם ואת חיי יקירכם. אל תאפשרו לחיזבאללה לסכן את לבנון.

אנא, צאו מאזור הסכנה עכשיו!

ברגע שהמבצע שלנו יסתיים, תוכלו לחזור בבטחה לבתיכם".

הפנייה של נתניהו בשפה האנגלית:

"I have a message for the people of Lebanon:

Israel's war is not with you.

It's with Hezbollah.

For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens.

To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out these weapons.

Starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way.

I urge you – take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon.

Please, get out of harm's way now.

Once our operation is finished, you can come back safely to your homes".