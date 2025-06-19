משטרת ישראל עצרה תושב מגא'ר בן 39 בחשד לעבירות הסתה לגזענות וקריאה ישירה לביצוע מעשה טרור, בעקבות פרסומים שפרסם ברשת החברתית על סרטון הפיגוע בחוות גלעד. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות מלאות, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של מעל 100 אלף שקלים.קובי רוזן
המוני החוגגים הגיעו לאירוע עם חיוך על השפתיים, מבלי לדעת שבתוך שניות ספורות הרחבה תהפוך לזירת אסון מחרידה המלווה בזעקות שבר (חדשות בעולם)דני שפיץ
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פעילה שלפה את המגרפה עם החדק הסרטון מתאילנד הפך לוויראלי והצית מחדש את השאלה: עד כמה חכמים באמת הפילים? (חדשות בעולם)דני שפיץ
סיוט בליל שבת בעיר התורה והחסידות בני ברק: קבוצת נוער שוליים שיסתה כלב ענק בעוברים ושבים ברחוב עזרא • כשאיש הרפואה וההצלה המפורסם ר' יודל לודנר ניסה לתקשר עמם בטוב — הם איימו לשסות בו את הכלב והוא נאלץ לנוס על נפשו • כתב 'כיכר השבת' שנכח במקום מביא את זעקת התושבים: "התחושה היא שהרחובות הופקרו" (חרדים)שאול כהנא
77 שנה לאחר קבורתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, יועלו מבלגרד עצמותיהם של סבו וסבתו • הסב, רבי שמעון זצ"ל, כיהן כגבאי בית כנסת, נלחם על שמירת היהדות והיה מקורב לרבי יהודה שלמה אלקלעי זצ"ל • נשיא המדינה וראש הממשלה ישתתפו בטקס (בארץ)קובי אטינגר
פארס אלמצרי ומחמד אבו שכיאן חוסלו בתקיפות מדויקות בצפון הרצועה • שני המחבלים פעלו לייצור אמצעי לחימה ולקידום מתווי טרור | צה"ל ממשיך לפעול להסרת כל איום (צבא וביטחון)בני סולומון
צה"ל חיסל בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס: את פארס אלמצרי, ראש מדור במטה הייצור של חמאס שפעל לייצור אמצעי לחימה תוך הפרת הסכם הפסקת האש, ואת מחמד אבו שכיאן, מחבל נוח'בה. שני המחבלים פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסלו להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום.ב. ניסני
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