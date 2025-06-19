סיוט בליל שבת בעיר התורה והחסידות בני ברק: קבוצת נוער שוליים שיסתה כלב ענק בעוברים ושבים ברחוב עזרא • כשאיש הרפואה וההצלה המפורסם ר' יודל לודנר ניסה לתקשר עמם בטוב — הם איימו לשסות בו את הכלב והוא נאלץ לנוס על נפשו • כתב 'כיכר השבת' שנכח במקום מביא את זעקת התושבים: "התחושה היא שהרחובות הופקרו" (חרדים)

שאול כהנא