כיכר השבת
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 לראות איך אחרים סובלים זו אכזריות | הרב קירשנבוים בשיחה מהדהדת

הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, מראשי ישיבת נחלת הלויים, מסר שיחת חיזוק והתעוררות בפני מאות מתלמידי הישיבה ועורר על ההשקפה הנכונה של בני התורה בעניני ביטחון ואמונה ובפרט בזמן מלחמה | "אף אחד לא יכול לומר לי זה לא יקרה, אף אחד לא יודע מה יקרה איתו, ללכת לראות מתוך סקרנות איך אחרים סובלים זו אכזריות" (חרדים)

הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים | צילום: צילום: לב שומע
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