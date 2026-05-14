דאגה במודיעין עילית: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נער בן 14

אלעזר מנחם אהרונוב בן 14 יצא מביתו במודיעין עילית אתמול בשעות הבוקר ומאז נותק הקשר • לבוש חולצה לבנה ומכנס שחור | המשטרה קוראת לציבור לסייע באיתורו (חרדים)

נעדר. אלעזר מנחם אהרונוב | צילום: צילום: דוברות המשטרה
15:48

התרעות במרחב מטולה על חדירת כלי טיס עוין

הופעלו התרעות במרחב מטולה בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל מסר כי מדובר בדיווח ראשוני והפרטים נבדקים.

ב. ניסני
15:48

אירוע ביטחוני באזור מטולה הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור קו העימות מטולה הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
13:35

אירוע ביטחוני באזור משגב עם הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור קו העימות משגב עם הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
13:01

צה"ל ושב"כ חיסלו את עז אלדין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס

צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולו של עז אלדין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה מדויקת אתמול במרחב העיר עזה. חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסול מחמד סינוואר, והיה מעורב בתכנון טבח ה-7 באוקטובר ובהחזקת חטופים ישראלים. לאורך המלחמה פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית ולתכנון מתווי טרור. חדאד הקיף את עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. הוא נחשב לאחד המפקדים הוותיקים ביותר בחמאס ומאחרוני הבכירים שפיקדו על טבח ה-7 באוקטובר.

קובי אטינגר
13:01

הרמטכ"ל על חיסול חדאד: "סגירת מעגל חשובה - נרדוף את כל אחראי הטבח"

הרמטכ"ל בהערכת מצב לאחר חיסול עז אלדין חדאד: "זו הצלחה מבצעית משמעותית של צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, אמ"ן, חיל האוויר והשב"ך. זו סגירת מעגל חשובה". הרמטכ"ל ציין כי בכל השיחות עם החטופים ששבו, שמו של חדאד - מהאחראים הראשיים לטבח ה-7.10 וראש הזרוע הצבאית של חמאס - עלה פעם אחר פעם. "צה"ל ימשיך לרדוף אחר אויבנו ולבוא בחשבון עם כל מי שהיה חלק מטבח השבעה באוקטובר. לא נרפה עד שנגיע לכולם". הרמטכ"ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיידית לכל ניסיון פגיעה.

ב. ניסני
11:19

צה"ל החל לתקוף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון

צה"ל החל בתקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל.

ב. ניסני
10:21

ישראל וארה"ב נערכות לחידוש תקיפות באיראן בימים הקרובים

לפי דיווח בניו יורק טיימס, ישראל וארצות הברית נערכות לאפשרות של חידוש התקיפות באיראן בתוך ימים. תוכניות התקיפה הושלמו, והן ממתינות כעת להחלטת הנשיא טראמפ עם שובו מסין.

קובי אטינגר
09:00

אירוע בבית ספר שדה מירון הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור בית ספר שדה מירון הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
