מבזקים

לאחר תקיפה דרמטית: מנהיג חמאס בעזה עז א-דין אל חדאד - חוסל | כל הפרטים

ישראל אישרה כי ביצעה ניסיון לחסל את מספר 1 בחמאס, עז א-דין אל חדאד, הערכות מצביעות על הצלחת החיסול בס"ד | התקיפה בוצעה כלפי דירת מסתור שהוסגרה באמצעים מודיעיניים | בכירים בטחוניים אומרים כי ישנן אינדיקציות על הצלחת החיסול | חדאד היה מאדריכלי השבעה באוקטובר ועמד עד כה בראש הארגון לאחר חיסול סינוואר (חדשות) 

תקיפה בעזה. אילוסטרציה | צילום: צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90
16:53

קורע לב: ארוסתו של מעוז הי"ד נפרדה ממנו בהלוויה - רגע לפני תאריך חופתם

בהלוויה היום, ספדה ארוסתו של מעוז הי"ד במילים קורעות לב למי שהיה אמור לעמוד עמה תחת החופה בקרוב | בדבריה המצמררים שילבה רוני ציטוטים וזיכרונות מהימים האחרונים, סיפרה על עיניו הטובות ששבו את כל רואיו ועל השקט הפנימי שאפיין אותו, ולא היססה לפנות אליו ישירות בבקשת סליחה ובכי תמרורים (חדשות)

דניאל הרץ
16:38

המרא דאתרא נחרץ: יש להתקשר למשטרה ולמסור את שם הילד וכתובת הוריו

ירי חי בנשק בתוך אולפן החדשות האירני | מי חושב שמדובר בפיצוץ שגרתי בבסיס הצבאי ליד בית שמש? |שיאן התביעות הייצוגיות עומד לאבד את רשיון עריכת הדין? | על רקע גל הצתות בערים החרדיות, מכתב בשמו של הרב שלמה פוזן | החינוך הישראלי כושל בכל מדד (דבר ראשון)

משה מנס וישראל מאיר
16:36

יאיר גולן ראה את "התמונה" שלו עם שטריימל ופאות ארוכות - וכך הגיב

יאיר גולן הגיב לתמונת בינה מלאכותית ויראלית שבה הוא מוצג חובש שטריימל ובעל פאות, וניצל את ההזדמנות כדי להצהיר על התחייבות פוליטית דרמטית ומפורשת. גולן הבטיח לבוחריו כי מפלגתו תשמש כ"תעודת ביטוח" לכך שהנציגות החרדית תושאר מחוץ לממשלה הבאה ותישלח לאופוזיציה (פוליטי)

יוני גבאי
16:34

182 אלף ש"ח בגלל בולענים: הילד שיחק והחצר קרסה

בית משפט השלום בפתח תקווה קיבל תביעה דרמטית נגד חברת בנייה, לאחר שבחצר הבית נפערו בולענים עמוקים בעת שילד קטן שהה במקום. השופטת אימצה חוות דעת חריפה של מומחה, ופסקה לטובת הרוכשים כ-182 אלף שקל| פסק דין מנומק (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
16:24

בן כספית: לדעתי הפעם יש סיכוי מסויים שביבי יפרוש בדקה ה-90

העיתונאי והפרשן הפוליטי בן כספית מעריך כי קיים סיכוי, לראשונה מזה זמן רב, שראש הממשלה בנימין נתניהו יבחר שלא להתמודד במערכת הבחירות הקרובה. כספית הסביר כי "ביבי הוא לא מהפורשים", אך הדגיש כי אם יבין שהוא עומד בפני הפסד שיסכן את מצבו המשפטי ללא יכולת להסדיר עסקת טיעון, הוא עשוי להודיע על פרישה דרמטית "בדקה ה-90 כדי לחלץ עסקת טיעון לפני שיהיה מאוחר מדי" (אנשים)

יאיר טוקר
16:24

צה"ל חיסל מפקד במטה המבצעים של חמאס ברצועת עזה

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועה ואזרחי ישראל, והיווה איום מיידי על הכוחות. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.

ב. ניסני
16:12

אוי, הקארמה: קטאר היא הנפגעת הגדולה ביותר מהמצור האיראני - וזו הסיבה

קטאר נפגעת באופן חסר תקדים מכל יום בו מיצרי הורמוז ממשיכים להיות חסומים על ידי איראן, כך לפי תחקיר של הניו יורק טיימס | לפי מומחי כלכלה, איראן סופגת נזק של מאות מיליוני דולרים מכל יום בו איראן ממשיכה לחסום את המצרים (חדשות)

יוסי נכטיגל
16:10

מכה כלכלית משמעותית: בני ישיבות שלא התגייסו - לא יוכלו לראשונה להשתתף בהגרלות "דירה בהנחה"

החלטה תקדימית של מועצת רשות מקרקעי ישראל קובעת כי הסדרת המעמד הצבאי מול צה"ל תהפוך לתנאי סף להשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה" | הצעד שהתקבל בעקבות פסיקת בג"ץ משנה לחלוטין את מפת הזכאות ותוקע טריז בסיכוייהם של צעירים חרדים שאינם מגויסים לזכות בדירה | פרטים ראשונים (חדשות)

נחמן שטרנהרץ
