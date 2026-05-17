בהלוויה היום, ספדה ארוסתו של מעוז הי"ד במילים קורעות לב למי שהיה אמור לעמוד עמה תחת החופה בקרוב | בדבריה המצמררים שילבה רוני ציטוטים וזיכרונות מהימים האחרונים, סיפרה על עיניו הטובות ששבו את כל רואיו ועל השקט הפנימי שאפיין אותו, ולא היססה לפנות אליו ישירות בבקשת סליחה ובכי תמרורים (חדשות)דניאל הרץ
ירי חי בנשק בתוך אולפן החדשות האירני | מי חושב שמדובר בפיצוץ שגרתי בבסיס הצבאי ליד בית שמש? |שיאן התביעות הייצוגיות עומד לאבד את רשיון עריכת הדין? | על רקע גל הצתות בערים החרדיות, מכתב בשמו של הרב שלמה פוזן | החינוך הישראלי כושל בכל מדד (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר
יאיר גולן הגיב לתמונת בינה מלאכותית ויראלית שבה הוא מוצג חובש שטריימל ובעל פאות, וניצל את ההזדמנות כדי להצהיר על התחייבות פוליטית דרמטית ומפורשת. גולן הבטיח לבוחריו כי מפלגתו תשמש כ"תעודת ביטוח" לכך שהנציגות החרדית תושאר מחוץ לממשלה הבאה ותישלח לאופוזיציה (פוליטי)יוני גבאי
בית משפט השלום בפתח תקווה קיבל תביעה דרמטית נגד חברת בנייה, לאחר שבחצר הבית נפערו בולענים עמוקים בעת שילד קטן שהה במקום. השופטת אימצה חוות דעת חריפה של מומחה, ופסקה לטובת הרוכשים כ-182 אלף שקל| פסק דין מנומק (חוק ומשפט)דניאל הרץ
העיתונאי והפרשן הפוליטי בן כספית מעריך כי קיים סיכוי, לראשונה מזה זמן רב, שראש הממשלה בנימין נתניהו יבחר שלא להתמודד במערכת הבחירות הקרובה. כספית הסביר כי "ביבי הוא לא מהפורשים", אך הדגיש כי אם יבין שהוא עומד בפני הפסד שיסכן את מצבו המשפטי ללא יכולת להסדיר עסקת טיעון, הוא עשוי להודיע על פרישה דרמטית "בדקה ה-90 כדי לחלץ עסקת טיעון לפני שיהיה מאוחר מדי" (אנשים)יאיר טוקר
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועה ואזרחי ישראל, והיווה איום מיידי על הכוחות. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.ב. ניסני
קטאר נפגעת באופן חסר תקדים מכל יום בו מיצרי הורמוז ממשיכים להיות חסומים על ידי איראן, כך לפי תחקיר של הניו יורק טיימס | לפי מומחי כלכלה, איראן סופגת נזק של מאות מיליוני דולרים מכל יום בו איראן ממשיכה לחסום את המצרים (חדשות)יוסי נכטיגל
החלטה תקדימית של מועצת רשות מקרקעי ישראל קובעת כי הסדרת המעמד הצבאי מול צה"ל תהפוך לתנאי סף להשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה" | הצעד שהתקבל בעקבות פסיקת בג"ץ משנה לחלוטין את מפת הזכאות ותוקע טריז בסיכוייהם של צעירים חרדים שאינם מגויסים לזכות בדירה | פרטים ראשונים (חדשות)נחמן שטרנהרץ
