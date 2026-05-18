נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי הורה לדחות תקיפה על איראן שתוכננה למחר, בעקבות בקשת מנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לדבריו, הדחייה נעשתה בשל מגעים רציניים להסכם עם איראן. טראמפ הוסיף כי הנחה את הכוחות האמריקאים להיות מוכנים למלחמה בהיקף נרחב ובהתראה מיידית למקרה שההסכם לא יושג.קובי אטינגר
גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונה בין אופנוע למשאית בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי. הפצוע מעורפל הכרה עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא. התאונה דווחה בשעה 23:28.קובי רוזן
השר לביטחון לאומי מגיב לדיווחים על בקשת מעצר נגד סמוטריץ' ודיונים על צווים נוספים, בין השאר נגדו | "מול הטרור לא מורידים את הראש - אלא מורידים את המחבלים על הברכיים" (בארץ)אריה רוזן
יו"ר ש"ס אריה דרעי מתח ביקורת חריפה על החלטת המפכ"ל בנוגע למעצר בני ישיבות ועל החלטת רשות מקרקעי ישראל בנושא דירה בהנחה | "מי לא יכול לקבל? בני התורה", טען דרעי (בארץ)משה בשן
סערה התעוררה במערכת הניו יורק טיימס בעקבות טור דעה של עיתונאי שטען להתעללות קשה בפלסטינים | עיתונאים הטילו ספק בסטנדרט הבדיקה, בעוד נתניהו איים בהגשת תביעה (בעולם)אריה רוזן
מקורות רשמיים באיראן מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בשמי האי קשם שבדרום איראן.קובי אטינגר
