השר מגיב לדיווחים על צו מעצר מהאג: "לא מפחד ולא נרתע"

נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי הורה לדחות תקיפה על איראן שתוכננה למחר, בעקבות בקשת מנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לדבריו, הדחייה נעשתה בשל מגעים רציניים להסכם עם איראן. טראמפ הוסיף כי הנחה את הכוחות האמריקאים להיות מוכנים למלחמה בהיקף נרחב ובהתראה מיידית למקרה שההסכם לא יושג.

קובי אטינגר