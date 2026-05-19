תיעוד מטורף: המנוע מתנתק מהמטוס ועולה באש בשיא ההמראה

ארצות הברית דורשת שליטה צבאית קבועה וזכות וטו על השקעות זרות בגרינלנד בשיחות חשאיות שנערכות בוושינגטון | בינתיים, בגרינלנד דווקא חוששים מיום ההולדת של טראמפ - וזו הסיבה (בעולם)יוסי נכטיגל
נשיא סומלילנד הודיע כי שגרירות המדינה בישראל תוקם בירושלים. שר החוץ גדעון סער הגיב: "צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים".כיכר השבת
תושב שפרעם בן 23 נפגע באורח קשה מירי במהלך אירוע פלילי בעיר. כוחות משטרה הוזנקו למקום, פתחו בסריקות לאיתור החשודים בירי ומנהלים חקירה לבירור נסיבות האירוע.קובי רוזן
חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שהוגש היום נגדה כתב אישום למרות היותה מחוקקת, פרסמה סרטון חדש בו היא מתארת את התרגשותה מכתב האישום של בהרב מיארה | "אין יום שמח כמו היום", אמרה גוטליב למצלמה | צפו בדברים המלאים (פוליטי)ב. ניסני
פרטים חדשים מתבררים שעות אחרי הירי הקטלני במרכז איסלאמי בסן דייגו, קליפורניה | המשטרה חשפה כי האם של אחד היורים, שמת בעצמו בפיגוע, התקשרה שעות לפני הירי ואמרה למשטרה שבנה יצא עם כלי נשק והרכב | המשטרה פתחה בחיפושים אולם לפתע קיבלה קריאה על הירי במרכז האיסלאמי | שלושה בני אדם נהרגו באירוע (בעולם)ישראל גראדווהל
ח"כ מירב בן ארי החלה באיסוף חתימות למינוי השופט בדימוס יוסף אלרון • חמישה חברי כנסת מהקואליציה הסירו תמיכה באלרון | המאבק על היורש של מתניה אנגלמן (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
משרד הבריאות הלבנוני פרסם נתונים מעודכנים: 3,042 הרוגים ו-9,301 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.קובי אטינגר
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ