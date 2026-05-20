דובר ועדת הביטחון והחוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאא'י, הגיב בחריפות לסנקציות שהטילה ארה"ב על שגריר איראן בלבנון. "הטלת סנקציות על דיפלומט משמעותה הטלת סנקציות על הדיפלומטיה עצמה. ייתכן שגם המשא ומתן המתנהל הוא תרמית" אמר. רזאא'י הוסיף: "כעת, במקום דיפלומטים, יש לשלוח טילים כדי לנהל משא ומתן עם השטן, כדי שיבין את העניין". הסנקציות האמריקאיות כללו 9 אנשים בלבנון הקשורים לחזבאללה, ביניהם שגריר איראן, חברי פרלמנט ואנשי ביטחון.

