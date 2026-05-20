דובר ועדת הביטחון והחוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאא'י, הגיב בחריפות לסנקציות שהטילה ארה"ב על שגריר איראן בלבנון. "הטלת סנקציות על דיפלומט משמעותה הטלת סנקציות על הדיפלומטיה עצמה. ייתכן שגם המשא ומתן המתנהל הוא תרמית" אמר. רזאא'י הוסיף: "כעת, במקום דיפלומטים, יש לשלוח טילים כדי לנהל משא ומתן עם השטן, כדי שיבין את העניין". הסנקציות האמריקאיות כללו 9 אנשים בלבנון הקשורים לחזבאללה, ביניהם שגריר איראן, חברי פרלמנט ואנשי ביטחון.קובי אטינגר
דובר צה"ל דיווח כי לפנות בוקר זיהו תצפיות צה"ל תנועה חשודה של שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול בדרום לבנון. החמושים הותקפו וחוסלו בתקיפה אווירית לאחר מעקב רציף של הכוחות. האיתור במרחק קצר כל כך מהגבול מעלה שאלות, שכן צה"ל מחזיק בשטח המגיע ל-8-10 ק"מ מהגבול.קובי אטינגר
פיקוד העורף מודיע כי האירוע באזור ראש הנקרה וקו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה חדשה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ראש הנקרה. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וראש הנקרה. התושבים באזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
תצפיות צה"ל זיהו לפני זמן קצר שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול עם ישראל בדרום לבנון. לאחר מעקב רציף, החמושים חוסלו בתקיפה אווירית. כוחות צה"ל ערכו סריקות במרחב ולא אותרו ממצאים נוספים. האירוע הסתיים וצה"ל שומר על קשר עם היישובים.ב. ניסני
משרד האוצר הלבנוני הטיל סנקציות אישיות על 9 אנשים בלבנון בשל קשריהם לחזבאללה. ברשימה: מחמד פניש (ראש מועצת ההנהלה של חזבאללה, חבר פרלמנט לשעבר), חסן פצ'לאללה (חבר פרלמנט מ-2005), אבראהים אלמוסווי (ראש ועדת התקשורת, חבר פרלמנט), חסין אלחאג' חסן (חבר פרלמנט מ-1996), מחמד רזא שיבאני (שגריר איראן בלבנון שסירב לעזוב למרות הכרזתו פרסונה נון גרטה), אחמד בעלבכי (מנהל ביטחון תנועת אמל), עלי צפאוי (מפקד אמל בדרום), ח'תאר נאצר א-דין (בכיר בביטחון הכללי), וסאמר חמאדי (קולונל במודיעין הצבאי באזור דאחיה).קובי אטינגר
פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור מנרה וקריית שמונה הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
