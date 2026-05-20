נשיא דרום קוריאה: "ישראל חטפה אזרח שלנו" | הפתרון לדבריו: מעצר של נתניהו  

נשיא קוריאה הדרומית, לי ג'אי-מיונג, האשים את ישראל ב"חטיפת" אזרח קוריאני שהיה על סיפון המשט לרצועת עזה |הנשיא הדרום-קוריאני לי ג'אי-מיונג טוען כי המעצר במים בינלאומיים נעשה בניגוד לחוק, בעוד בישראל מבהירים כי מדובר בתעלול יחסי ציבור של חמאס (חדשות) 

13:11

2 נערים בני 14 נפצעו לאחר שנפלו מרכב בנסיעה סמוך לאלון מורה

שני נערים בני 14 נפצעו הבוקר (11:35) לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה. צוותי מד"א וכוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול במקום. נער אחד נמצא במצב קשה עם חבלות בראש ובגב ומפונה במסוק, והשני במצב קל. שניהם מפונים לבית החולים בלינסון.

קובי רוזן
13:11

כתב אישום: ייבא 12 אקדחים מירדן ברחפן ונמלט מכוחות צה"ל

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד בשיר עדיסאן (26) מביר הדאג' בגין ייבוא 12 אקדחי גלוק מירדן באמצעות רחפן. על פי כתב האישום, עדיסאן ושלושה אחרים הגיעו לגבול ישראל-ירדן ברכבי שטח, הטיסו רחפן שחצה את הגבול כשהוא נושא את כלי הנשק והמחסניות, והחלו בנסיעה מהמקום. כוח צה"ל זיהה אותם וביצע חסימה, אך הנאשמים האיצו ונמלטו חרף קריאות לעצור וירי לעבר הגלגלים. עדיסאן השליך את הרחפן והאקדחים בשטח, נטש את הרכב והמשיך רגלית עד שנעצר כשהוא מסתתר. הפרקליטות הגישה בקשת מעצר עד תום ההליכים ובקשה לחילוט הרכבים והרחפן.

קובי אטינגר
13:11

הכנסת אישרה בקריאה טרומית חוק לפיזור עצמי

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק פיזור הכנסת שהגישה הקואליציה. ההצבעה הסתיימה ב-110 בעד ואפס מתנגדים.

13:11

משטרה תפסה בכפר קרע בשר מוברח משטחי הרשות הפלסטינית

שוטרי תחנת עירון פשטו השבוע על עסקים בכפר קרע יחד עם לוחמי מתפ"א ויחידת רומ"ח. במהלך הפעילות אותרו מוצרי בשר שעל פי החשד הוברחו משטחי הרשות הפלסטינית ואינם ראויים למאכל אדם. המוצרים נתפסו והועברו להשמדה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

קובי רוזן
11:58

משטרה סיכלה פיגוע פלילי באום אל-פחם: 3 חשודים נעצרו עם מטען צינור

שוטרי תחנת אום אל-פחם זיהו רכב חשוד שניסה להימלט, ולאחר מרדף עצרו את הרכב ובו שלושה חשודים. בחיפוש ברכב נמצא מטען צינור שעל פי החשד יועד לשימוש פלילי. המטען הועבר למעבדות הזיהוי הפלילי, והחשודים נעצרו לחקירה.

קובי רוזן
11:41

דיווח: טראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה "ממושכת ודרמטית"

11:37

צה"ל זועק: "מבקשים מאיתנו להילחם בחיזבאללה עם ידיים קשורות מאחורי הגב"

גורמים בצה"ל מביעים תסכול עמוק מהיעדר חופש פעולה מלא בלבנון | הצבא מבהיר כי לא ניתן להמשיך במדיניות ההכלה מול חיזבאללה | גורם בצה"ל: "התחושה היא שמבקשים מאיתנו להילחם בידיים קשורות" | בינתיים, הכוחות פועלים כעת לטיהור תשתיות טרור והשמדת מפקדות בשטח (צבא)

ב. ניסני
11:26

נער בן 17 נפגע בינוני בתאונה בין רכב לאופנוע ברהט

נער בן 17 נפצע הבוקר (10:39) במצב בינוני עם חבלת ראש בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע ברהט. בנוסף נפצעה אישה כבת 30 במצב קל. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ופינו את שני הנפגעים לבית החולים סורוקה.

קובי רוזן
