הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד בשיר עדיסאן (26) מביר הדאג' בגין ייבוא 12 אקדחי גלוק מירדן באמצעות רחפן. על פי כתב האישום, עדיסאן ושלושה אחרים הגיעו לגבול ישראל-ירדן ברכבי שטח, הטיסו רחפן שחצה את הגבול כשהוא נושא את כלי הנשק והמחסניות, והחלו בנסיעה מהמקום. כוח צה"ל זיהה אותם וביצע חסימה, אך הנאשמים האיצו ונמלטו חרף קריאות לעצור וירי לעבר הגלגלים. עדיסאן השליך את הרחפן והאקדחים בשטח, נטש את הרכב והמשיך רגלית עד שנעצר כשהוא מסתתר. הפרקליטות הגישה בקשת מעצר עד תום ההליכים ובקשה לחילוט הרכבים והרחפן.

קובי אטינגר