מלכוד בוושינגטון: התקיפות באיראן שבוטלו וכאב הראש של נתניהו

שוטרי תחנת רמלה ולוחמי מג"ב עצרו הערב שני אחים, קטין ובגיר, שתכננו לבצע חיסול במסגרת סכסוך דמים בין משפחות. במהלך המבצע תפסו הכוחות רובה קלצ'ניקוב, אקדח, מחסניות ותחמושת צבאית. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן: "נמשיך לפעול בנחישות מול הטרור הפלילי ומיצוי הדין עם כל עבריין שבוחר בשם סכסוך לצאת ולרצוח".

