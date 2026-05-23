שקעו בבוץ: תיעוד חילוץ זוג ישראלים מהכפר הפלסטיני

כתבת הבית הלבן סלינה וונג דיווחה מחוץ לבית הלבן כאשר לפתע צרורות ירי נשמעו בשידור החי | בתיעוד נראית הכתב כשהיא נשכבת לקרקע באימה (חדשות)ישראל גראדווהל
דרמה בוושינגטון: סגר הוטל על הבית הלבן בעקבות קולות נפץ עזים | כוחות חמושים של השירות החשאי הוקפצו למתחם ופינו כתבים למרחבים מוגנים, הנשיא טראמפ שהה במבנה (חדשות)ישראל גראדווהל
רוכב אופנוע כבן 22 נהרג בתאונה בשדרות ירושלים בחולון. התאונה אירעה בין רכב לאופנוע. חובשי איחוד הצלה קבעו את מותו בזירה לאחר מאמצי החייאה, עקב פציעות קשות.קובי רוזן
סערת מזכר ההבנות החשאי: בצמרת מערכת הביטחון חרדים הלילה כי טהרן מוליכה שולל את האמריקנים עם עסקת ביניים מצומצמת. צה"ל כבר נערך לפקודת אש, אך המהלך נבלם שעות לפני שיחת הטלפון המתוחה. כל הפרטים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
שוטרי תחנת רמלה ולוחמי מג"ב עצרו הערב שני אחים, קטין ובגיר, שתכננו לבצע חיסול במסגרת סכסוך דמים בין משפחות. במהלך המבצע תפסו הכוחות רובה קלצ'ניקוב, אקדח, מחסניות ותחמושת צבאית. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן: "נמשיך לפעול בנחישות מול הטרור הפלילי ומיצוי הדין עם כל עבריין שבוחר בשם סכסוך לצאת ולרצוח".קובי רוזן
משרד החינוך הגיש תביעה על סך 3 מיליון שקלים נגד עמותה חרדית בולטה ושלושה מראשיה • החשד: דיווחים פיקטיביים של מאות אברכים שלא למדו במוסדות | פרשה שמסעירה את הרחוב החרדי (חרדים)דניאל הרץ
סערת סרטוני ההשפלה: שר החוץ הצרפתי הטיל פצצה, אסר על השר לביטחון לאומי להיכנס לפריז וקורא להטיל עליו סנקציות. צרפת היא המדינה ה-10 שמחרימה אותו, בעוד בהאג נחשף מהלך חשאי לצווי מעצר סודיים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
