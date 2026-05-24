מטוס קל התרסק בגלבוע — שני נפגעים מחוסרי הכרה

אחרי הסערה בחשיפת הטיוטה הראשונית להסכם הגרעין, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ענה לשיחת טלפון מכתב ABC | הנשיא הבהיר כי הוא מנוע מלענות על העסקה, אך ניסה להרגיע כי הוא אינו חותם על עסקאות רעות (חדשות)ישראל גראדווהל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לתקשורת כי אם תהיה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה. "זה תלוי רק בי. אם יהיו חדשות הן יהיו טובות, אני לא עושה עסקאות רעות" אמר.כיכר השבת
מנהג עתיק ומרגש: רגע לפני חג השבועות, עלה הרב אהרן יוסף קורניצר למעונותיהם של גדולי ישראל, והגיש להם את החיטים הראשונות שנקצרו ברינה עבור אפיית מצות המצווה של השנה הבאה, שנת תשפ"ז • החיטים פארו את שולחנות החג • צפו בתיעוד של שוקי לרר (חרדים)חיים רוזנבוים
סערה במפלגת "הדמוקרטים" לקראת הפריימריז: פעילי שטח זועמים על מיעוט המקומות הפנויים, כאשר מתוך מקומות 1 עד 14 הריאליים, רק שני מקומות אינם משוריינים. משה רדמן שוקל את המשך דרכו, וגורמים תוקפים את יאיר גולן שאינו מתכוון לוותר על שריוניו: "הפריימריז הם בחירות סרק, גולן רימה ומכר אשליות". הדמוקרטים: "העניין לא על הפרק כרגע"יוני גבאי
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות. ההתרעה חלה על הישובים אבן מנחם, שומרה ושתולה. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע דחה ערעור של אזרח גאורגיה שביקש להסדיר מעמדו בישראל מכוח זוגיות, בעוד הוא שוהה בארץ בניגוד לפסק דין חלוט המורה לו לעזוב. האזרח נכנס לישראל כתייר ב-2016 ונשאר לאחר שפג תוקף אשרתו. ב-2019 ניתן נגדו פסק דין לעזוב את הארץ, אך הוא המשיך לשהות בה. ב-2023 הגיש בקשה להסדרת מעמד לאחר שהחל בקשר עם אזרחית ישראלית, אך רשות האוכלוסין דרשה שיעזוב תחילה. בית המשפט קבע כי דרישת היציאה "מתבקשת ואף ראויה" והדגיש: "גישה מקלה וסלחנית כלפי אי כיבוד של פסקי דין, תחילה נדע וסופה מי ישורון". השופט דחה את הטענה שהולדת בתם המשותפת מהווה טעם מיוחד לחריגה מהכלל.קובי אטינגר
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות בעקבות חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
כאשר השמש עלתה מעל קייב, היא חשפה עיר אפופה בעשן שחור וריח חריף של חורבן, לאחר לילה שבו מאות טילים וכטב"מים הפכו את הלילה ליום | בתיעודים מצמררים נחשפת עוצמת ההרס של ה-"אורשניק" ההיפר-סוני וטילי השיוט החמקנים, שלא הותירו לתושבים ברירה אלא להסתתר במעמקי המטרו בזמן שהאדמה מעליהם רועדת (חדשות בעולם)דני שפיץ
