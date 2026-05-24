בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע דחה ערעור של אזרח גאורגיה שביקש להסדיר מעמדו בישראל מכוח זוגיות, בעוד הוא שוהה בארץ בניגוד לפסק דין חלוט המורה לו לעזוב. האזרח נכנס לישראל כתייר ב-2016 ונשאר לאחר שפג תוקף אשרתו. ב-2019 ניתן נגדו פסק דין לעזוב את הארץ, אך הוא המשיך לשהות בה. ב-2023 הגיש בקשה להסדרת מעמד לאחר שהחל בקשר עם אזרחית ישראלית, אך רשות האוכלוסין דרשה שיעזוב תחילה. בית המשפט קבע כי דרישת היציאה "מתבקשת ואף ראויה" והדגיש: "גישה מקלה וסלחנית כלפי אי כיבוד של פסקי דין, תחילה נדע וסופה מי ישורון". השופט דחה את הטענה שהולדת בתם המשותפת מהווה טעם מיוחד לחריגה מהכלל.

קובי אטינגר