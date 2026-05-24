משרד החוץ זימן את ממלאת מקום שגריר ספרד בישראל לשיחת הבהרה בעקבות סרטונים המתעדים אלימות חמורה של שוטרים ספרדים נגד פעילי המשט לעזה. ראש המערך המדיני במשרד החוץ, השגריר יוסי עמרני, הצביע על צביעות ממשלת ספרד ששולחת פרובוקטורים לישראל ומגנה את ישראל על אכיפת הסגר הימי, בעוד הרשויות בספרד מפעילות אלימות חמורה נגד אותם משתתפי משט. עמרני דרש הסבר מדוע ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס לא מצא לנכון לגנות את האלימות, בעוד שהוא ממהר תמיד לגנות את ישראל.

קובי אטינגר