תאונה בין 2 רכבים בכביש 8077 — גבר במצב קשה פונה במסוק

שריפה פרצה הערב בדירה ברחוב פונביז' בעיר מודיעין עילית | כוחות כיבוי והצלה שהגיעו למקום זיהו להבות ועשן כבד מדירה בקומה השלישית של הבניין | בני המשפחה הצליחו להימלט מהבית והצוותים פעלו לכיבוי השריפה ובמקביל ביצעו פעולות לשחרור עשן (בארץ)נחמן שטרנהרץ
ללא חיסון זמין לזן הנוכחי, עם מתקפות על מתקני טיפול ובריחה של חולים - הרשויות מתריעות מפני החרפה אזורית של המשבר הבריאותי (בריאות)אבישי לוי
דרמה של ממש התחוללה ברחובות ראשון לציון, כאשר שודד אלים נכנס לחנות תכשיטים, חנק את בעלת המקום ואיים על חייה. תושייה יוצאת דופן של אזרחים שהיו עדים למתרחש מנעה ממנו להימלט עם האופנוע שלו, ואילצה אותו לברוח רגלית. שוטרי תחנת ראשון לציון, שהוזעקו למקום בעקבות הדיווחים, פתחו במצוד נרחב והצליחו ללכוד את החשוד בתוך דקות ספורות | צפו (בארץ, משפט)קובי רוזן
נשיא המדינה החליט להקפיא את הטיפול בבקשת החנינה לאחר שראש הממשלה לא השיב לפניותיו • היועמ"ש בהרב-מיארה עודכנה ותמכה בהחלטה | עדות נתניהו תסתיים בקרוב והבקשה עלולה להתייתר (פוליטי מדיני)דניאל הרץ
הנשיא טראמפ אמר לקבוצת מנהיגים ערבים ומוסלמים כי אם יושג הסכם לסיום המלחמה עם איראן, הוא רוצה שמדינותיהם יצטרפו להסכמי אברהם ויחתמו על הסכמי שלום עם ישראל | המנהיגים הערבים והמוסלמים, ובמיוחד מנהיגי סעודיה, קטאר ופקיסטן שאינם ביחסים רשמיים עם ישראל, הופתעו מהבקשה (בעולם)יוסי נכטיגל
שנים לפני שההמונים החלו להקים מאהלים מחוץ לחנויות עבור מהדורות מוגבלות, פול דונקל מלוקסנבורג מילא בשקט את ביתו באלפי שעונים צבעוניים | כשנגמר המקום והילדים סירבו לרשת את האוסף הססגוני, חמש דקות של מכירה פומבית בהונג קונג הפכו פרויקט חיים להון עתק (בעולם)אבישי לוי
בסביבת נתניהו מקדמים מהלך שנועד להביא לפסילתה של מפלגת רע"ם מהשתתפות במערכת הבחירות הקרובה | לפי שני מקורות המקורבים לנתניהו, הדיונים התמקדו במהלך להכריז על התנועה האיסלאמית - תנועת האם של מפלגת רע"ם - כארגון טרור, בשל הפעילות שלה בהעברת תרומות לעזה במהלך המלחמה (פוליטי)יוני גבאי
