כיכר השבת
מבזקמעצר תלמיד הישיבה וההפגנות

המשטרה על המהומות בירושלים: לוחם משמר הגבול נפצע, נגרם נזק לניידות

המשטרה הצבאית עצרה הלילה בירושלים תלמידי ישיבה 'עריק' שלא נענה לצו הגיוס ולא התייצב בלשכת הגיוס | המעצר הצית גל מחאה סוער בסמוך לתחנת המשטרה| מאות מפגינים צרו על התחנה, כוחות מג"ב גדולים הוזעקו לזירה והרחובות הפכו לשדה קרב עם ירי של רימוני הלם ואלימות קשה | צפו בתיעודים (חרדים)

09:00

"נתניהו משחק בכולם, הוא לא יעביר את חוק הגיוס, הגר"ד לנדו אמר שהוא שקרן" 

בבוקר שאחרי הוראת ראש הישיבה הגר"ד לנדו שלא לשתף פעולה עם הנסיונות של רה"מ נתניהו להעביר את חוק הגיוס, בכירים ב'דגל התורה' מסבירים כי ההוראה מגיעה על רקע חוסר האמון המוחלט ברה"מ (חרדים)

ישי כהן
09:00

טורקיה בלהבות: ארדואן שלח את המשטרה לרסק את האופוזיציה בלב אנקרה

ענני גז סמיכים וכדורי גומי הפכו את מטה האופוזיציה המרכזית בטורקיה לשדה קרב עקוב מדם | הפשיטה המשטרתית הברוטלית היא שיאו של משבר פוליטי חריף המאיים על רצון הבוחר ועל המפלגה שהקים מייסד המדינה (חדשות בעולם)

דני שפיץ
08:50

התפרצות האבולה בקונגו: יותר מ-900 מקרים חשודים ו-101 מאומתים

ראש ארגון הבריאות העולמי עדכן כי זוהו יותר מ-900 מקרים חשודים במזרח קונגו • 101 חולים אובחנו באופן מאומת כנשאי הנגיף הקטלני | החשש מהתפשטות אזורית (בריאות)

קובי אטינגר
08:44

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ערב אל עראמשה

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
08:43

הרוסים משתעשעים: זה מה שקרה למטוסו של שר ההגנה כשטס מעל רוסיה

מטוס של חיל האוויר המלכותי הבריטי, שעל סיפונו שהה שר ההגנה ג'ון הילי, סבל משיבושי קליטה אלקטרוניים בעת שטס מוקדם יותר השבוע בסמוך לגבול הרוסי (בעולם)

דניאל הרץ
08:42

סוף לעקיצות: כיצד ניתן להדביר יתושים בעזרת דבר שיש לכולנו במטבח 

מחקר פורץ דרך מגלה: תרכובת ייחודית בשום משבשת לחלוטין את מנגנון הרבייה של נקבות היתוש באמצעות חוש הטעם | הגילוי המפתיע עשוי לסלול את הדרך לדור חדש, ירוק וזול של אמצעי מניעה לחרקים – ללא כימיקלים מסוכנים וללא פגיעה בסביבה (בריאות)

אבישי לוי
08:42

סנטימטרים מהמוות: המאבק הנואש של הצנחנית שהתנגשה במטוס  

רגעים של אימה: מטוס קל התנגש בעוצמה במצנח רחיפה וקרע את החופה לגזרים מעל הפסגות | צפו בתיעוד הבלתי יאומן של הטייסת שנלחמה במוות לעבר התהום (חדשות בעולם)

דני שפיץ
08:41

הנהיג עדתו ברמה; האדמו"ר מסוקולוב קוצק זצ"ל הלך לעולמו 

ברוך דיין האמת: הלילה השיב את נשמתו הטהורה לבוראה האדמו"ר מסוקולוב קוצק, הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל, והוא בן 71 בלבד | המנוח זצ"ל היה צאצא בן אחר בן ל'שרף' מקוצק זי"ע, ששימש כרב ואדמו"ר בשכונת רמת אהרן • בין בניו, מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן • קווים ראשונים לדמותו (דיין האמת)

חיים רוזנבוים
