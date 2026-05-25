כיכר השבת
מבזק"מוקד ידע מרכזי"

צה"ל חיסל מחבל מרכזי במטה הייצור של חמאס בעזה | תיעוד החיסול

מחמד אבו מלוח, מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור, שייצר כלי נשק בזמן הפסקת האש - חוסל על ידי צה"ל • הנשק היווה איום על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל | הפעילות המבצעית נמשכת (צבא וביטחון)

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

20:23

לנתניהו אין השפעה על טראמפ? תחשבו שוב | מאחורי הקלעים של הדיווח הביזארי

"לנתניהו אין השפעה על טראמפ", כך דווח ב'רויטרס' מפי גורמים המקורבים לראש הממשלה | בתזמון הנוכחי, כאשר נראה כי טראמפ מתחיל לחשב מסלול מחדש, יש לראות את המסר הזה כ"תדרוך" יותר מאשר כ"דיווח" | ההסבר המלא (פרשנות)

ישראל גראדווהל
20:22

איראן מכחישה: לא נוציא אורניום מועשר מהמדינה

סוכנות תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה האיראניים הכחישה דיווחים לפיהם איראן מוכנה להוציא אורניום מועשר משטחה. לטענת הסוכנות, הדיווחים הם "חלק ממלחמה פסיכולוגית אמריקנית". עוד נטען כי מזכר ההבנות אינו כולל סעיף המעיד על נכונות איראנית להוציא חומרים גרעיניים מהמדינה.

קובי אטינגר
20:22

יש עתיד דוחה אי אמון קונסטרוקטיבי עם החרדים — "לא נעשה עסקים על הגב של הציבור"

גורמים באופוזיציה ביררו עם יהדות התורה אפשרות לאי אמון קונסטרוקטיבי שיחליף את נתניהו במועמד אחר. ביהדות התורה דחו את לפיד ואדלשטיין והציעו את גנץ, בתנאי שלא יתמודד בבחירות. יש עתיד הגיבה: "שומעים את כל התדרוכים של החרדים על אי אמון קונסטרוקטיבי. לא נולדנו אתמול, מכירים את כל התרגילים האלה, ואנחנו לא פה בשביל לעזור להם להעלות מחירים אצל נתניהו. לא יהיה שום דיל על הגיוס, הכספים או לימודי הליבה. לא נעשה איתם עסקים על הגב של הציבור המשרת והעובד".

כיכר השבת
20:13

המו"מ עם איראן תקוע | אלו נקודות המחלוקות העיקריות בין המדינות

ראש הממשלה הודה בשיחות סגורות כי לישראל יכולת מועטה להשפיע על החלטות הנשיא האמריקני • המו"מ בין וושינגטון לטהראן בהאטה בשל מחלוקות על גרעין וסיוע כספי | ישראל מחוץ לשיחות (פוליטי מדיני)

יוסי נכטיגל
20:01

דרמה בבני ברק: שני חשודים נעצרו בחשד לניסיון רצח בקריית הרצוג

שני חשודים נעצרו בחשד לניסיון רצח בבני ברק • הקורבן נפצע מירי ופונה לבית החולים במצב בינוני | החקירה המשטרתית של האירוע שהתרחש הבוקר - נמשכת (חדשות חרדים)

קובי אטינגר
19:53

קטין נפטר לאחר שנפל מגובה בבניין מגורים באשקלון

משטרת אשקלון פתחה בחקירה לאחר שקטין נפל מגובה בבניין מגורים בעיר. הנער פונה לבית החולים במצב קשה, שם נקבע מותו. החוקרים בוחנים את נסיבות האירוע.

קובי רוזן
19:52

דובר צה"ל בהודעה חריגה: "אין מחסור בציוד; רוב הפעולות מסווגות"

דובר צה"ל מבהיר: אין מחסור בציוד נגד רחפנים • הרמטכ"ל עוסק בנושא באופן אישי • רשתות שלא עומדות בתקנים עלולות לסכן לוחמים | הודעה באה על רקע שיח ברשתות (צבא וביטחון)

ב. ניסני
19:48

טרגדיה באשקלון: ילד בן 12 נפטר לאחר שנפל מגובה רב בבניין מגורים

הילד נפל מגובה רב בבניין מגורים ופונה במצב אנוש לבית החולים באשקלון, שם, שעה קלה נקבע מותו | המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע (חדשות בארץ)

כיכר השבת
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר