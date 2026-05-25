גורמים באופוזיציה ביררו עם יהדות התורה אפשרות לאי אמון קונסטרוקטיבי שיחליף את נתניהו במועמד אחר. ביהדות התורה דחו את לפיד ואדלשטיין והציעו את גנץ, בתנאי שלא יתמודד בבחירות. יש עתיד הגיבה: "שומעים את כל התדרוכים של החרדים על אי אמון קונסטרוקטיבי. לא נולדנו אתמול, מכירים את כל התרגילים האלה, ואנחנו לא פה בשביל לעזור להם להעלות מחירים אצל נתניהו. לא יהיה שום דיל על הגיוס, הכספים או לימודי הליבה. לא נעשה איתם עסקים על הגב של הציבור המשרת והעובד".

