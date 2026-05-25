לימודים במרחב מוגן: שינוי דרמטי בהנחיות בצל ההסלמה מול לבנון

מקורות המזוהים עם הציר האיראני מדווחים כי 4 מאנשי הכוח הימי של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה של כלי טיס אמריקאי על שתי סירות מהירות איראניות ליד האי לאראכ בקרבת בנדר עבאס בדרום איראן. במקביל הופעלו מערכות ההגנה האווירית האיראניות כנגד כלי טיס עוינים באזור.קובי אטינגר
פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות החל ממחר בשעה 06:00 ועד השעה 20:00. באזור קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה יוחמרו ההגבלות: התקהלויות בשטח פתוח יוגבלו ל-50 איש (במקום 200) ובמבנה ל-200 איש (במקום 600). פעילויות חינוכיות ימשיכו ללא שינוי למעט יישובים מוחרגים.ב. ניסני
רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בניחום אבלים אצל האדמו"ר מממעז'בוז על פטירת רעייתו הרבנית רחל רוזנבוים ע"ה שנפטרה בגיל 37 לאחר מאבק במחלת הסרטן • צפו בגלריהאיציק אוחנה
טיסה של קת'אי פסיפיק מאוסטרליה להונג קונג נקלעה למערבולות אוויר | שמונה נוסעים ואנשי צוות נאלצו להתפנות לטיפול בבית חולים | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראה תא הנוסעים במצב של אי-סדר לאחר הנחיתה, כאשר פסולת ושאריות מזון מפוזרים בכל מקום (תעופה)איציק אברהם
תיעוד לילי מציג אדם בעל חזות מוסלמית כשהוא משחית ומחריב במשך דקות ארוכות את חזיתה של חנות בייגל כשרות בבעלות ישראלית ברובע קווינס בניו יורק. זעם בקהילה היהודית באזור (יהודים בעולם)יוסי נכטיגל
כחלק ממלחמת הכנופיות בקולומביה, בסוף השבוע האחרון כנופיית עבריינים פתחה בירי על מטוס שנשא קבוצת שוטרים וגרמה לפציעת שלושה | המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה | כך זה נראה (תעופה)איציק אברהם
לרגל שבעת ימי התשלומין של חג השבועות, גדשו אלפי בני אדם את רחבת הכותל המערבי ביום אסרו חג | בין רבבות המתפללים שהגיעו להתרפק על אבני המקום הקדוש, נצפו אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, שהגיעו להעתיר ולשאת תפילה לישועת הכלל והפרט (חרדים)חיים רוזנבוים
