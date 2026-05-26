הרב שלמה לביא נבחר לרב המועצה האזורית מגילות ים המלח

גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ שהתרחש ברכב בו נסע ברחוב הברוש בעפולה עילית | המשטרה פתחה בחקירה וההערכה היא כי מדובר ברקע פלילי (חדשות)קובי רוזן
תמונותיה של אסתי, הנערה החרדית בת ה-14 שנעדרת זה יותר משבוע וחצי, נתלשו מלוחות מודעות ומעמודים ברחבי העיר הגדולה | תושבים טוענים לאנטישמיות ונזכרים בתלישות דומות של פוסטרים עבור החטופים בעזה עד לפני מספר חודשים (יהודים בעולם)נחמן שטרנהרץ
הצלם אלי קובין ומשפחתו עזבו את ישראל ועברו להתגורר בארצות הברית | קובין בן ה-46 ורעייתו צפויים להתגורר בפייב טאונס בלונג איילנד שבניו יורק, יחד עם חמשת ילדיהם | "אני מגשים חלום", אמר קובין ל'כיכר השבת' (ברנז'ה)איציק אוחנה
שתי נשים נפצעו בתאונת דרכים ברחוב יצחק שמיר באשקלון. התאונה כללה שני כלי רכב, כאשר אחד מהם התהפך. אישה בת 29 פונתה לבית החולים ברזילי במצב בינוני, ואישה נוספת נפצעה קל וטופלה במקום.קובי רוזן
רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ היום (ג') בשטח ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. דובר צה"ל מסר כי אין נפגעים באירוע.ב. ניסני
מערך הסייבר הלאומי מזהיר כי בימים האחרונים נשלחות לאזרחים בישראל הודעות מטעם גורמים איראניים, בניסיון לגייס אותם לשיתוף פעולה, למסירת מידע או לביצוע משימות. המערך קורא לציבור שלא להיענות לפניות, לא ללחוץ על קישורים, לא להשיב להודעות ולא למסור פרטים אישיים. מי שקיבל פנייה חשודה מתבקש לדווח למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.מישאל לוי
גל מעצרים נרחב בשכונה החב"דית הגדולה בעקבות שורת מקרי פשיעה, אלימות ואנטישמיות בשבועות האחרונים | בין האירועים הבולטים: תקיפה באבנים של בחור ישיבה על ידי אנטישמי מוכר שרדף אחריו ברחוב, פריצות חוזרות ונשנות לבתי מגורים, וגניבת תפילין מבית כנסת (חרדים)דניאל הרץ
גל שמועות שהציף את הרשת על אירוסיו של הזמר ליפא שמלצר, הביא אותו לצאת בסרטון הבהרה חריג, אותו צילם במהלך הופעה בחתונה: "כרגע אני עוד לא שם וכאשר הקדוש ברוך הוא יחליט שהגיע הזמן הנכון הוא ימצא לי את הזיווג המושלם והעוקבים שלי יהיו הראשונים לדעת" | צפו (ברנז'ה)איציק אוחנה
