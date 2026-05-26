מערך הסייבר הלאומי מזהיר כי בימים האחרונים נשלחות לאזרחים בישראל הודעות מטעם גורמים איראניים, בניסיון לגייס אותם לשיתוף פעולה, למסירת מידע או לביצוע משימות. המערך קורא לציבור שלא להיענות לפניות, לא ללחוץ על קישורים, לא להשיב להודעות ולא למסור פרטים אישיים. מי שקיבל פנייה חשודה מתבקש לדווח למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.

מישאל לוי