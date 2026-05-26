מבזק

זעם: מי העלים את תמונותיה של הנעדרת החרדית בת ה-14 מהרחובות

תמונותיה של אסתי, הנערה החרדית בת ה-14 שנעדרת זה יותר משבוע וחצי, נתלשו מלוחות מודעות ומעמודים ברחבי העיר הגדולה | תושבים טוענים לאנטישמיות ונזכרים בתלישות דומות של פוסטרים עבור החטופים בעזה עד לפני מספר חודשים (יהודים בעולם)

מודעת חיפושים שנתלשה | צילום: צילום: לפי סעיף 27א
14:12

חזבאללה לקח אחריות על 6 תקיפות נגד צה"ל מאז הבוקר

חזבאללה לקח אחריות על 6 תקיפות נגד כוחות צה"ל מאז שעות הבוקר. כל התקיפות בוצעו נגד מטרות צה"ל בכפר זוטר א-שרקיה מצפון לנהר הליטאני. לפי דיווח חזבאללה, כוחות קרקעיים של צה"ל מתקדמים באזור זוטר א-שרקיה לאחר תקיפות משמעותיות של מטוסי קרב באזור ביממה האחרונה.

קובי אטינגר
14:12

פיקוד העורף יספק החל מהיום הנחיה מקדימה על ירי מלבנון

פיקוד העורף החל לספק הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כאשר התנאים המבצעיים מאפשרים זאת. ההנחיה תופץ ביישומון פיקוד העורף ובערוצי התקשורת השונים. זמן ההיערכות ישתנה לפי המרחק: בקו העימות - שניות ספורות לפני התרעה, במרחב הצפון - עד דקה, ביתר הארץ - עד שתי דקות. אלוף שי קלפר, מפקד פיקוד העורף: "מטרת המהלך לאפשר לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת התרעה". יודגש כי יהיו מקרים בהם תופעל התרעה ללא הנחיה מקדימה, ומקרים בהם תתקבל הנחיה אך לא תופעל אזעקה.

פיקוד העורף החל לספק הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים מאפשרים זאת. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הסביר כי המהלך נועד לאפשר לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת התרעה. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק: בקו העימות - שניות ספורות, במרחב הצפון - עד דקה, ביתר הארץ - עד שתי דקות. ההנחיה תופץ ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם. פיקוד העורף הדגיש כי יהיו מקרים בהם תופעל התרעה ללא הנחיה מקדימה, ומקרים בהם תתקבל הנחיה אך לא תופעל אזעקה.

ב. ניסני
14:10

14:08

רצף אזעקות בגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם

13:59

תקיפה לא צפויה: מל"ט של צה"ל הטיל חימוש בצפון

כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל הטיל חימוש בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול בעקבות תקלה טכנית | אין נפגעים ואין נזק (צבא וביטחון)

13:48

אני איתכם, ואני מחזיר אתכם הביתה בחיים: החובש קרבי בעדות מטלטלת מלבנון

"הם מרכז העולם ואני מכונה": חגי קרויזר הציל לוחמים שנפגעו מרחפן נפץ בלבנון וחזר כדי לספר למשה מנס על רגעי האימה | ככה השכול האישי דחף אותו לעולם הרפואה, וזה הנס שנגמר בביקור בבית החולים | "אחים שלי מסתכלים מהשמיים בגאווה" (דבר ראשון)

משה מנס
13:42

"הם איבדו הכל הבוקר": הקהילה היהודית הגיבה בצעד מרגש במיוחד

600 רחפנים ועשרות טילים מחקו בתים של חברי קהילת בית חב"ד בקייב אוקראינה והותירו אותם ללא קורת גג. אלא שדווקא מתוך האפר, בבוקרו של בליץ רוסי חסר תקדים, נחנך כולל לימוד לפנסיונרים: "זה הניצחון שלנו" (בעולם)

יוסי נכטיגל
