פקיד הקבלה שפוטר אחרי עימות עם ישראלים - עושה מזה קופה ברשת

פיקוד העורף החל לספק הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כאשר התנאים המבצעיים מאפשרים זאת. ההנחיה תופץ ביישומון פיקוד העורף ובערוצי התקשורת השונים. זמן ההיערכות ישתנה לפי המרחק: בקו העימות - שניות ספורות לפני התרעה, במרחב הצפון - עד דקה, ביתר הארץ - עד שתי דקות. אלוף שי קלפר, מפקד פיקוד העורף: "מטרת המהלך לאפשר לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת התרעה". יודגש כי יהיו מקרים בהם תופעל התרעה ללא הנחיה מקדימה, ומקרים בהם תתקבל הנחיה אך לא תופעל אזעקה.

