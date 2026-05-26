כיכר השבת
מבזקבצאת החג

תיעוד מהכותל; גולדקנופף בשיחה לילית צפופה עם ראש ישיבת 'עטרת ישראל'

בין האלפים שנהרו במוצאי החג לכותל המערבי, נצפו תלמידי ישיבת "עטרת ישראל", בראשות ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי | בין קהל ההמונים נצפה חבר הכנסת, יצחק גולדקנופף, ששוחח ממושכות עם ראש הישיבה בעיצומו של המעמד (חרדים)

הגרב"צ אזרחי עם תלמידי ישיבתו בכותל המערבי | צילום: צילום: דוד ארזני
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

20:59

החג האחרון עם כובע; ההתרגשות בז'מיגראד לקראת חתונת בן הזקונים של ה'ביכורי חיים'

חג השבועות בחצר הקודש צאנז ז'מיגראד נחגג בהתרוממות הנפש, כאשר החסידים מציינים את ימי האורה לקראת שמחת הנישואין ההיסטורית בשבועות הקרובים: חתונת בנש"ק החתן הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו האחרון של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל, אשר ישא למזל טוב את בת הגה"ח רבי שמעון קניג מקרית צאנז נתניה (חסידים)

חיים רוזנבוים
20:48

הסוד מקראלי: למה מרח האדמו"ר את יין ההבדלה על מצחם של פרחי החסידים?

התעלות עצומה נרשמה בטיש נעילת החג בצל האדמו"ר מקראלי במרכז החסידות בווילאמסבורג | בעת עריכת הבדלה השתמש הרבי בבדי הדסים שעיטרו את היכל בית המדרש במהלך החג. לאחר מכן, נרשמו רגעים מרגשים של ברכה כאשר האדמו"ר מרח משיירי יין ההבדלה על מצחם של פרחי החסידים, שעברו במשך זמן רב להתברך בכל הברכות (חסידים)

חיים רוזנבוים
20:45

הרוג בפיצוץ רכב בכביש 2 ליד מחלף אור עקיבא

גבר נהרג הערב (שעה 20:04) לאחר שרכב התפוצץ בכביש 2 סמוך למחלף אור עקיבא. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום עם חבלה רב מערכתית קשה.

קובי רוזן
20:45

גבר נמצא מת ברכב שעלה באש בכביש 2 סמוך לאור עקיבא

רכב עלה באש בכביש 2 סמוך לאור עקיבא. שוטרי תחנת חדרה ולוחמי כיבוי אש הגיעו לזירה. גורמי הרפואה קבעו את מותו של גבר שישב ברכב, זהותו טרם נקבעה. המשטרה בודקת את הרקע לאירוע.

קובי רוזן
20:43

בתוך היכל הפרחים בניו ג'רזי | רגעי הוד מדמדומי חמה של חג השבועות ביוניאן סיטי

מעמד נעילת חג השבועות נערך בהתעלות עצומה בצל האדמו"ר מצאנז זוועהיל, במרכז החסידות ביוניאן סיטי שבניו ג'רזי | בתום השולחן הטהור, עברו החסידים במשך זמן רב להתברך לקראת הימים הבאים, כאשר האדמו"ר עומד סמוך למקומו המפואר, שקושט בפרחים וציצים נאים כמסורת החג (חסידים)

חיים רוזנבוים
20:37

הרגעים האחרונים של נעילת החג | המראות המרגשים בהיכלו של זקן אדמו"רי בורו פארק

התעלות עצומה נרשמו בטיש נעילת החג אצל זקן אדמו"רי בורו פארק, האדמו"ר ממונקאטש | במהלך הטיש עורר האדמו"ר את החסידים להיות כלים הראויים לקבלת השפעותיה של החג המרומם | בסיום עריכת השולחן הטהור, לאחר ריקוד מרומם, עברו מאות החסיידם לקבלת 'כוס של ברכה', מידיו של הרבי שהאציל על כל אחד מברכות קודשו לרוב (חסידים)  

חיים רוזנבוים
20:31

חמור אחד נגד שלושה כבשים | כך ערך הגאב"ד את הפדיון במרומי הר מירון

מאות עמלי תורה נהרו השבוע לאתרא קדישא מירון, ועקבו בחרדת קודש אחר מעמד פדיון פטר חמור שערך הפוסק הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות, ובראשות הגה"צ רבי אלעזר שטרן, המרא דאתרא של מירון | ההידור המפתיע מחשש לכשרות, הבירור המדוקדק של תהליך הלידה והרגע המרטיט של זעקת י"ג מידות ותקיעת שופר במרומי ההר | סיקור ותיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים
20:29

"זה נכון שההוא סוכן מוסד?" | השאלה המביכה של השופט - שהותירה את גופמן בהלם

לפי דיווח של I24, בסוף הדיון בעניינו של המועמד לראשות המוסד רומן גופמן, שאל השופט בדימוס את המועמד אם "זה נכון ש*** סוכן מוסד?" | המדובר בדמות בינלאומית מוכרת, גופמן שהובך מהשאלה סירב לענות (חדשות) 

דוד הכהן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר