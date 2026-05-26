שני גברים כבני 30 נפצעו הערב (22:21) באירוע אלימות בסח'נין. צוותי מגן דוד אדום מעניקים להם טיפול רפואי ומפנים אותם למרכז הרפואי לגליל בנהרייה במצב בינוני עם פציעות חודרות.קובי רוזן
אנקרה מציבה יעד של עד תשעה חודשים להשלמת הפרויקט, במהלך שמסמן העמקת השפעתה האנרגטית והביטחונית בקרן אפריקה (בעולם)אבישי לוי
מיצג אימה אנטישמי בלב מונטריאול שבקנדה עורר סערה ציבורית עזה, לאחר שארגון פרו-פלסטיני המזוהה עם חמאס תלה על חבלי תלייה בובת יהודי חובש כיפה לצד בובותיהם של בנימין נתניהו ואיתמר בן גביר (יהדות, בעולם)יוסי נכטיגל
למעלה מ-400 יזמים, אנשי עסקים ובעלי מקצוע מקהילות מונטריאל וטאהש שבקנדה השתתפו השבוע בוועידה מקצועית | במהלך היום הוצגו פאנלים מקצועיים בנושאי מימון, משפט, ביטוח וראיית חשבון בשוק הנדל"ן הנוכחי | סיקור ותיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו הערב בטלפון | השיחה בין השניים התקיימה מיד עם תום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, שארכה כשעתיים וחצי והסתיימה מוקדם מן הצפוי כדי לאפשר את קיום השיחה בין שני המנהיגים | כל העדכונים (מדיני)בני סולומון
אחרי שהצהיר בשבוע שעבר כי "הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות", הערב מתברר כי גם יאיר גולן מסכים לשבת עם החרדים (פוליטי)יוני גבאי
צה"ל הפעיל התרעות בברעם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
